Joaquin Cruz y Martin Paz en rebeldía tomaron la Comisión Municipal de Tumbaya para no dejar asumir a Javier Medina Comisionado Electo

Después de una sesión preparatoria que tuvo como fin no dejar asumir a Javier medina y que desconoció la normativa vigente de la nueva constitución, Martin Paz en un acto de rebeldía acordó entregar la presidencia a Joaquín Cruz para no respetar la voluntad popular generar desestabilización institucional de la Comisión Municipal de Tumbaya.

Recordemos que Javier Medina es el Comisionado electo por voluntad del pueblo y según lo dispone la nueva constitución.

Hoy 10 de diciembre se atrincheraron en las instalaciones de la comisión municipal de Tumbaya Joaquín Cruz quien perdiera las elecciones no llegando a obtener representación alguna en las pasadas elecciones, con el aval del ahora Vocal Martin Paz quien entrego la llaves y las instalaciones a Cruz como acto de rebeldía no solo a los dispuesto en la constitución de la provincia sino al gobierno de la provincia

Recordemos Paz aparte de tener el estado de abandono al pueblo de Tumbaya despidió y persiguió a trabajadores municipales esto con el aval de Joaquin Cruz quien estuvo como vocal de la lapidaria gestión de Paz que hoy llega a su fin.

En estos momentos el pueblo esta en en la plaza afin de que se respete la voluntad popular y tener el comisionado que voto

Periodista: Jesus Janco Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.