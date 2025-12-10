Joaquin Cruz y Martin Paz en rebeldía tomaron la Comisión Municipal de Tumbaya para no dejar asumir a Javier Medina Comisionado Electo

Después de una sesión preparatoria que tuvo como fin no dejar asumir a
Javier medina y que desconoció la normativa vigente de la nueva constitución,
Martin Paz en un acto de rebeldía acordó entregar la presidencia a Joaquín Cruz
para no respetar la voluntad popular generar desestabilización institucional de la Comisión
Municipal de Tumbaya.
Recordemos que Javier Medina es el Comisionado electo por voluntad del
pueblo y según lo dispone la nueva constitución.
Hoy 10 de diciembre se atrincheraron en las instalaciones de la comisión municipal
de Tumbaya Joaquín Cruz quien perdiera las elecciones no llegando a obtener representación
alguna en las pasadas elecciones, con el aval del ahora Vocal Martin Paz quien
entrego la llaves y las instalaciones a Cruz como acto de rebeldía no solo a
los dispuesto en la constitución de la provincia sino al gobierno de la
provincia
Recordemos Paz aparte de tener el estado de abandono al pueblo de Tumbaya
despidió y persiguió a trabajadores municipales esto con el aval de Joaquin
Cruz quien estuvo como vocal de la lapidaria gestión de Paz que hoy llega a su
fin.
En estos momentos el pueblo esta en en la plaza afin de que se respete la voluntad popular y tener el comisionado que voto