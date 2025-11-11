El COI anunció que a partir de 2026 prohibirá a las atletas trans en las competencias femeninas de todos los deportes



El debate sobre cómo asegurar la equidad competitiva en las categorías femeninas sin caer en la discriminación está instalado desde años en el seno del olimpismo. Sin un criterio unificado -cada federación internacional tiene la potestad de establecer sus propias reglas al respecto-, el tema divide aguas. Pero, según adelantó The Times, el Comité Olímpico Internacional está considerando nuevas normas de elegibilidad que se aplicarán en todos los deportes y que impedirán a las mujeres transgénero participar en competiciones femeninas.





El diario británico aseguró que la propuesta abarca también a deportistas con diferencias en el desarrollo sexual (DSD). Y que se anunciará en febrero del año que viene, durante la reunión del Comité Ejecutivo del COI que se celebrará durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina , por lo que podría empezar a implementarse antes de la cita de verano de Los Ángeles 2028





provocado por los resultados de un estudio científico llevado adelante por el grupo de trabajo creado por Kirsty Coventry El cambio de enfoque del comité -que en 2021 estableció que las mujeres transgénero pueden competir en las categorías femeninas si respetan los límites especificados para la testosterona - fueluego de asumir la presidencia el organismo en junio, con el objetivo de examinar la protección de las categorías femeninas.





Jane Thornton , directora médica y científica del COI, presentó ante miembros de comité y representantes médicos de 38 federaciones internacionales un informe inicial que resaltaba "las ventajas de nacer hombre" La semana pasada,que conservaban dichas deportistas, incluyendo las que habían recibido tratamiento para reducir los niveles de testosterona.





Coventry asumió el reto de unificar los criterios de elegibilidad al tomar el mando del COI en junio







"Fue una presentación muy científica, objetiva e impasible que expuso las pruebas con bastante claridad" , le dijo una fuente del COI a The Times.





El comité, en tanto, emitió un comunicado en el que informó que las discusiones dentro del grupo de trabajo continuaban y que aún no se había tomado ninguna decisión.





Las normas de elegibilidad varían hoy de deporte en deporte porque cada federación internacional tiene la responsabilidad y el poder de establecer sus propias directrices en función la ventaja física que podrían tener las atletas transgénero, las preocupaciones en materia de seguridad o la integridad de la competición.





La World Rugby fue pionera. Desde octubre de 2020 prohíbe a las jugadoras trans que pasaron por la pubertad masculina competir en torneos femeninos de elite para evitar posibles lesiones debido a las "diferencias fisiológicas".





Semenya llegó a la corte su caso luego de ser exlcuida de la prueba de 800 metros.







La World Athletics tomó una decisión similar en marzo de 2023 e introdujo además restricciones para atletas con DSD, "personas que fueron criadas como mujeres y pueden tener características externas femeninas, pero que poseen testículos internos u otros rasgos asociados con niveles elevados de testosterona". Esa categoría ya había generado un debate en el mundo del atletismo a partir del caso de Caster Semenya , doble campeona olímpica de 800 metros en 2012 y 2016, que hoy no puede competir en esa prueba por las nuevas reglas y que mantuvo una larga batalla legal con la federación de su deporte por esa exclusión.





"La biología prevalece sobre la identidad. Si alguna vez nos vemos acorralados hasta el punto de tener que tomar una decisión sobre la equidad o la inclusión, yo siempre me decantaré por la equidad, que no es negociable" , había avisado poco antes , había avisado poco antes Sebastian Coe , presidente de esa federación.





En julio pasado, el organismo informó que todas las atletas que deseaban competir en el Mundial de Tokio en septiembre debían someterse a una prueba única para detectar el gen SRY , un indicador fiable del sexo biológico.





La World Aquatics determinó también en 2023 que las mujeres transgénero solo pueden competir pruebas femeninas si realizaron la transición antes de la pubertad.





En tanto, la World Boxing, nueva federación de boxeo, introdujo pruebas genéticas y cromosómicas para determinar la elegibilidad poco después de ser reconocida por el COI en marzo de este año. Este deporte había quedado en el centro de la polémica por este tema durante los Juegos Olímpicos de París 2024, en los que la argelina Imane Khelif y la taiwanesa Lin Yu-ting ganaron oros en sus categorías, un año después de haber sido descalificadas del Mundial tras pruebas de elegibilidad de género realizadas por la Asociación Internacional de Boxeo, que ya no forma parte del movimiento olímpico.







Donald Trump firmó una decreto que prohibe la participación de mujeres trans en las categorías femeninas







Por otro lado, en febrero, Donald Trump firmó un decreto ejecutivo que prohíbe a las atletas trans participar en categorías femeninas en competencias realizadas en su país. El presidente estadounidense -que llamó al COI a rechazar "la locura transgénero, un tema ridículo que ni siquiera deberíamos estar discutiendo"- pretende aplicar esa misma restricción en las pruebas de Los Ángeles 2028.





Y hace algunas semanas, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos confirmó que realizará pruebas de verificación de sexo a sus esquiadoras y snowboarders femeninas antes de los Juegos del año que viene.





Esa disparidad de criterios -que el COI defendía alegando que "las diferencias entre los deportes dificultan la centralización"- fue muy criticada por ser confusa y, para algunos, hasta injusta. Por eso, cuando asumió la presidencia, Coventry aceptó el reto de generar un enfoque unificado.





La zimbabuense, primera mujer y primera africana en ese cargo, había defendido durante su campaña la importancia de los valores olímpicos que incluyen la paridad de género, la inclusión y la posibilidad de inspirar a los jóvenes a través del deporte. Pero también se había pronunciado a favor de la proteger al deporte femenino y a las atletas.





"Eso es primordial. Cada vez hay más investigaciones científicas. Está muy claro que las mujeres transexuales son más capaces en la categoría femenina y pueden quitar oportunidades que deberían ser iguales para las mujeres", había dicho a principios de año, cuando todavía era Ministra de Deportes de su país.





Tras reemplazar a Thomas Bach al frente del COI, puso manos a la obra. Creó el grupo de trabajo "Protección de la categoría femenina", integrado por especialistas médicos, representantes de federaciones internacionales y expertos externos, y les encomendó "examinar las pruebas que sustentan las diferencias de rendimiento entre sexos, así como las implicaciones éticas y jurídicas de los nuevos criterios de elegibilidad".





Y tras meses de trabajo, el grupo expuso sus conclusiones ante el COI, que anunciaría los cambios a principios de 2026 y lograría una unificación histórica en un tema controversial y disruptivo.

