Se empiezan a definir los clasifcados al Mundial 2026.



Se confirmaron las clasificaciones de varios seleccionados para el Mundial 2026, pero además quedaron conformados cruces de los repechajes internacionales que definirán los últimos boletos en marzo de 2026. La UEFA, la Concacaf y la AFC (Asia) tuvieron encuentros definitorios con resultados que determinaron futuras llaves y boletos mundialistas.

Respecto a las eliminatorias europeas, los líderes de los 12 grupos ya están adentro de la Copa del Mundo: Alemania, Suiza, Dinamarca/Escocia, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Austria/Bosnia y Herzegovina, Noruega, Bélgica, Inglaterra y Croacia. Pero además habrá otros cuatro boletos extra para los ganadores de la repesca continental que se llevará a cabo a principios del año próximo.

¿Cómo es esa clasificación? Los 12 segundos de los grupos antes mencionados más los cuatro mejor ubicados en la Nations League 2024/2025 que no fueron primeros o segundos en las zonas (Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte), conformarán ocho llaves de semifinales que desembocarán en cuatro finales, todas series a partido único, que determinarán a los cuatro clasificados. El sorteo de esta instancia se llevará a cabo este 20 de noviembre en Zurich, Suiza.

Italia tendrá que disputar repechaje para clasificarse al Mundial 2026

Por otra parte, se definieron los tres nuevos clasificados al Mundial 2026 por parte de la Concacaf (Panamá, Curazao y Haití), más los dos seleccionados que protagonizarán el repechaje internacional representando a esta confederación (Jamaica y Surinam).

Hay que decir que la Concacaf dispuso de seis cupos directos para esta Copa del Mundo, pero tres de ellos fueron derivados a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá, que no compitieron a lo largo de toda la eliminatoria. Es decir que el resto de los países de Centroamérica lucharon por otras tres plazas, mientras que quedaron dos repescas que ya están definidas para la próxima fecha FIFA.

Esta tercera ronda de la Concacaf clasificó a los 12 mejores seleccionados nacionales y los dividió en tres zonas de cuatro cada una. En sistema de todos contra todos, a ida y vuelta, el mejor de cada grupo se clasificó directo a la cita mundialista y los dos mejores segundos adquirieron su pase para el repechaje.

El Grupo A tuvo como grandes protagonistas a Surinam y Panamá, que llegaron como líderes a la última jornada y definieron las primeras dos plazas ante los ya eliminados Guatemala y El Salvador. Hay que mencionar que los salvadoreños disputaron dos Mundiales (México 70 y España 82), los panameños uno (Rusia 2018) y el resto nunca jugaron rondas finales de copas del mundo. Finalmente, Panamá terminó clasificando como líder, mientras que Surinam fue segundo y se ganó el boleto al Repechaje.

En el Grupo B también hubo dos animadores que pujaron por el liderazgo en la última fecha: el habitué Jamaica contra el sorprendente Curazao, de gran performance y que lograron la histórica clasificación por terminar como líderes. Los jamaiquinos, que ya tienen un Mundial disputado (Francia 98), deberán buscar su lugar vía Repechaje. Ya habían quedado eliminados en la penúltima jornada Trinidad y Tobago, que disputó el Mundial de Alemania 2006, y Bermuda.

La gran sorpresa hasta el desenlace se dio en el Grupo C, donde la favorita Costa Rica, que penó desde un principio y corrió siempre desde atrás ante Honduras y Haití, quedó eliminada. Los hondureños protagonizaron tres citas mundialistas (España 82, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) y disputarán el Repechaje, mientras que los haitianos dieron el presente en Alemania 74 y volverán a hacerlo en el próximo Mundial ya que terminaron como líderes. Los costarricenses no pudieron alcanzar la cita mindial pese a ser una de las potencias de la Concacaf y que venían de disputar tres Mundiales en fila (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022). Además, compitieron en seis de las últimas nueve copas del mundo (también Italia 90, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006).

ASÍ SERÁ EL REPECHAJE EUROPEO

Los 12 segundos de cada zona más los cuatro mejor ubicados en la Nations League (2024/2025) que no quedaron primeros o segundos (Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte), participarán de un sorteo para determinar las ocho llaves de semifinales que desembocarán en cuatro finales paralelas (todas a partido único). De esas finales se clasificarán los últimos cuatro europeos al Mundial.

ASÍ SERÁ EL REPECHAJE INTERNACIONAL

La recta final hacia la Copa Mundial 2026 tendrá un capítulo decisivo en marzo de 2026, cuando seis selecciones disputen las dos últimas plazas disponibles para el torneo. Este torneo clasificatorio reunirá a equipos de distintas confederaciones. Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica y Surinam. Se tratan de los dos representantes de la Concacaf, junto a uno de la AFC, uno de la CAF, uno de la CONMEBOL y uno de la OFC.

El formato del certamen establece que las cuatro selecciones con menor posición en la Clasificación Mundial FIFA se medirán en una ronda de semifinales. Por su parte, los dos equipos mejor ubicados en ese ranking avanzarán de forma directa a las finales, donde esperarán a los ganadores de las semifinales.

Las finales determinarán a los dos conjuntos que completarán el cuadro de participantes de la Copa del Mundo. El torneo clasificatorio se desarrollará durante la ventana internacional comprendida entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, en la que se definirá el destino de las últimas plazas mundialistas.

EL RANKING FIFA DE LOS IMPLICADOS EN EL REPECHAJE

57 Irak

60 República Democrática del Congo

68 Jamaica

76 Bolivia

126 Surinam

150 Nueva Caledonia





