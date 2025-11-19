Golpe al bolsillo de los usuarios otra vez aumenta el precio del boleto de colectivo en la Capital Jujeña

10:09:00


Desde las 8:30 de este miércoles 19 de noviembre rige en el servicio de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de San Salvador de Jujuy y alrededores la nueva tarifa sancionada en su momento por el Concejo Deliberante capitalino y ahora promulgada por el Departamento Ejecutivo municipal, que lleva el precio del boleto para viajar en colectivo a valores que van desde los 1.167,99 pesos hasta los 1.868,57 pesos, según el destino final del pasajeros.


En efecto, la Dirección de Fiscalización de Transporte dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer el esquema de valores estipulado en la nueva tarifa que se aplica en la capital jujeña desde la mañana de este miércoles. Es el siguiente:

  • En el radio de San Salvador de Jujuy: $ 1.167,99.
  • Hasta Reyes: $ 1.167,99.
  • Hasta Guerrero: $ 1.343,53.
  • Hasta San Pablo de Reyes: $ 1.343,53.
  • Hasta Termas de Reyes: $ 1.518,28.
  • Hasta Yala: $ 1.518,28.
  • Hasta Los Nogales: $ 1.693,82.
  • Hasta Lozano: $ 1.693,82.
  • Hasta León: $ 1.868,57.
Periodista: Huellas de Jujuy

