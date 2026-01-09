Incremento del Estacionamiento Tarifado a partir del sábado



La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informa a la población en general y a los conductores en particular, que a partir del día sábado 10 de enero, se incrementará el valor del estacionamiento medido y tarifado en San Salvador de Jujuy, según lo estipulado en las ordenanzas N° 8239/2024, N° 8116/2024 y el artículo 106° de la ordenanza N° 8239/2025 conforme al siguiente detalle:

· Vehículos Zona 1: $ 1.080,00

· Vehículos Zona 2: $ 810,00

· Moto vehículos: $ 405,00

· Tarjetón Virtual para vehículos: $ 118.800

· Tarjetón Virtual para moto vehículos: $ 38.475

