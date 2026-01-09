Susto para Martín Demichelis y sus hijos: tuvieron que ser rescatados por guardavidas en Punta del Este



Martín Demichelis y su familia debieron ser rescatados del mar en la playa Laguna Escondida, en José Ignacio.

El video que mostraron al aire de A la tarde (América) muestra el dramático episodio en el que el director técnico, sus hijos y una sobrina fueron rescatados por surfers, que también son guardavidas, y estaban en su día libre.

El hecho pasó hace algunos días, pero las imágenes se conocieron recién hoy. “Se ve a Martín Demichelis flotando en el agua, casi tapado por las olas. Estaba Bastian, también estaba su sobrina. Estaba también su nena, Abrojito (Emma)”, dijo Oliver Quiroz, periodista del programa de Karina Mazzocco.

Débora D’Amato, panelista del ciclo, dio más detalles de lo ocurrido en el mar: “Los guardavidas estaban haciendo surf, no estaban trabajando, estaban en su día libre. Es una playa en la que no solo no hay guardavidas, sino que no está permitido bañarse a raíz de la engañosa imagen en la que la playa parece siempre tranquila, pero hay cuestiones submarinas que llevan y traen adentro del mar. No son olas muy profundas”.

El mensaje de Evangelina Anderson luego de que Martín Demichelis y sus hijos fueran rescatados en el mar

Evangelina Anderson compartió un potente mensaje de agradecimiento el miércoles por la tarde en sus redes sociales. “Gracias Dios por absolutamente todo”, escribió la modelo y sorprendió a sus seguidores de Instagram.

Horas después, salieron a la luz imágenes del susto que vivieron Martín Demichelis y sus hijos hace unos días mientras disfrutaban del mar. En la grabación emitida en A la tarde (América) se ve cómo el técnico y sus familiares fueron rescatados en una playa en Punta del Este tras ser arrastrados por una corriente marina.

Luego de la viralización del video muchos usuarios relacionaron el posteo que hizo Evangelina con el hecho que vivieron sus hijos y su exmarido. /

