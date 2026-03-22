Se trata del apeadero El Bayeh, bodega de Maimará que suma una parada en la propuesta del tren turístico de la provincia de Jujuy.

22 DE MARZO DE 2026

El gobernador Carlos Sadir inauguró el apeadero El Bayeh del Tren Solar de la Quebrada, en una decisión estratégica para potenciar la Ruta del Vino de Jujuy, la propuesta del tren y continuar impulsando el turismo en la provincia como un eje del desarrollo económico y social.

"Este espacio permitirá que turistas y jujeños puedan bajar, conocer la bodega El Bayeh de la familia Manzur y vivir la experiencia del enoturismo que no para de crecer en Jujuy", destacó el mandatario, indicando que el sector "es uno de los pilares en los que venimos trabajando".

Sadir puso en valor el desarrollo sostenido de las propuestas vitivinícolas en la provincia, que se fortalecen en articulaciones con el sector público, potenciando en simultáneo los emprendimientos y al sector turístico en Jujuy.

Por su parte y en el mismo sentido, el ministro de Turismo y Cultura, Federico Posadas, resaltó la satisfacción de inaugurar "una nueva parada del Tren Solar de la Quebrada, que va a permitir que podamos seguir potenciando la Ruta del Vino y el Tren Solar".

En cuanto al impulso de la producción de vinos en Jujuy, planteó: "Ya son más de 26 bodegas enoturísticas que se sumaron al desarrollo vitivinícola de la provincia. Es un producto muy potente que sigue consolidando a Jujuy como destino turístico".

Sobre El Bayeh, indicó que "va a permitir que podamos seguir recibiendo muchos turistas nacionales e internacionales" en el marco de una exitosa "articulación público-privada".

En esta línea, Posadas indicó que en la provincia de Jujuy se genera un contexto que "permite que el privado invierta y que el sector público haya abierto estos 46 kilómetros de vías para que recuperemos el tren y muchos pueblos alrededor de la Quebrada puedan seguir creciendo".

Participaron del acto de inauguración el gerente del Tren Solar de la Quebrada, Juan Cabrera; integrantes de la familia Manzur, dueña de la bodega El Bayeh; autoridades provinciales y quebradeñas, además de invitados especiales.