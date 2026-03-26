Jujuy sumará desde agosto un vuelo directo hacia Iquique

El gobernador Carlos Sadir anunció el inicio de las operaciones hacia Chile y la continuidad de la conexión con Asunción en Paraguay.

26 de marzo de 2026

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, anunció que desde agosto la provincia contará con dos vuelos semanales hacia Iquique. Además, informó que se extendió el acuerdo para continuar con las operaciones de la ruta Jujuy-Asunción.

"Quiero contarles que extendimos el acuerdo con la empresa Paranair para que Jujuy continúe teniendo vuelos hacia y desde Asunción del Paraguay. Además, quiero anunciarles que a partir del 2 de agosto comenzamos a volar a Iquique, con dos frecuencias semanales", afirmó el mandatario jujeño. "Nuestra hermosa provincia sigue sumando rutas a su conectividad aérea, generando más oportunidades y más desarrollo turístico para Jujuy y los jujeños", resaltó el gobernador.











