MUJER & DERECHOS HUMANOS

Organiza: AUGE - JUJUY

Disertante: Mabel Padilla = Escritora y Presidente de la Organización Jóvenes por los Derechos Humanos Argentina Organiza: AUGE - JUJUY

Adhesión: Lectura Saludable, Foro Internacional de Mujeres Líderes por la Paz

- FIMULP, Unión Mundial de Mujeres Americanas

- UMMA, Fundación Integrando Culturas "Juana Manuela Gorriti",

Secretaría de la Mujer - SM UCR JUJUY,

- Mesa Nacional de Mujeres Militantes Radicales, Corazones Radicales 23 de marzo de 2026 - 20:00hs. - Virtual por Meet - INFO: +543885097641 INSCRIPCIÓN: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc_N.../viewform...