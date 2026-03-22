MUJER & DERECHOS HUMANOS

huellas de jujuy 23:03:00

   Organiza: AUGE - JUJUY

Disertante: Mabel Padilla = Escritora y Presidente de la Organización Jóvenes por los Derechos Humanos Argentina Organiza: AUGE - JUJUY 

Adhesión: Lectura Saludable, Foro Internacional de Mujeres Líderes por la Paz

 - FIMULP, Unión Mundial de Mujeres Americanas 

- UMMA, Fundación Integrando Culturas "Juana Manuela Gorriti", 

Secretaría de la Mujer - SM UCR JUJUY,

 - Mesa Nacional de Mujeres Militantes Radicales, Corazones Radicales 23 de marzo de 2026 - 20:00hs. - Virtual por Meet - INFO: +543885097641 INSCRIPCIÓN: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc_N.../viewform...

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