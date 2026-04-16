Alto Comedero quedó conectado de este a oeste con la pavimentación de calle Los Lapachos

15 abril, 2026

El intendente Raúl “Chuli” Jorge, junto al gobernador Carlos Sadir, dejó inaugurada la obra de pavimentación de la calle Los Lapachos, una arteria clave que consolida la conectividad en el populoso sector de Alto Comedero. La intervención permitirá vincular la zona este con el oeste, atravesando los sectores B1 (El Milagro), 420 Viviendas, Parque Belgrano y los sectores B5 y B6.

Durante el acto de habilitación, el jefe comunal destacó que “era un desafío de hace tiempo poder cumplir con un viejo sueño”, y recordó que el proyecto se inició años atrás con recursos limitados. “Cuando comenzamos la gestión, avanzamos desde Marina Vilte hasta la colectora. Estimábamos cinco kilómetros, pero las mediciones precisas indican que son 4,3 kilómetros de pavimento, que fuimos ejecutando de manera progresiva, con muy poco financiamiento”, explicó.

En ese sentido, Jorge detalló el proceso de ejecución de la obra, “Empezamos por Marina Vilte, avanzando cuadra a cuadra, a veces dos en un año, otras menos, hasta llegar a avenida Snopek. El objetivo era alcanzar La Carahuasi, y logramos avanzar cerca de un 90%. Luego continuamos desde la ruta 66, por Intersindical y Los Lapachos, donde restaban cinco cuadras para completar la conexión”.

El intendente remarcó que se trata de “un pavimento de calidad, pensado para perdurar en el tiempo”, y agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial. Asimismo, pidió a los vecinos cuidar la obra, “Este sector se transforma, como una nueva avenida pavimentada, y vamos por más, con proyectos que ya estamos trabajando junto a la Provincia”.

Además, anticipó futuras inversiones conjuntas, “estamos próximos a tomar decisiones importantes entre el Gobierno municipal y provincial para ampliar servicios e invertir de manera más eficiente en Alto Comedero, mejorando la calidad de vida de los vecinos”.

Por su parte, el gobernador Sadir valoró la obra al señalar que “mejora significativamente la conectividad en la zona”, y destacó el crecimiento sostenido del sector. “Alto Comedero sigue expandiéndose y el desafío es acompañar ese crecimiento con más infraestructura y servicios”, afirmó.

En otro tramo, Jorge también resaltó el desarrollo de nuevas obras en el sector, como la construcción de un estadio, y la consolidación de corredores urbanos con espacios verdes que favorecen la integración comunitaria. “No vamos a bajar los brazos para seguir generando urbanización y oportunidades en Alto Comedero”, sostuvo.

Finalmente, el intendente anunció que el desfile por el Día de la Ciudad, que se celebra el 19 de abril, se realizará el domingo sobre la avenida Forestal, en un espacio amplio y adecuado, atendiendo el pedido de las agrupaciones gauchas.

A su turno, la presidenta del Centro Vecinal, Gabriela Ramos, agradeció la concreción de la obra y destacó su impacto en la vida cotidiana, “esto no solo mejora el transporte urbano, sino también la calidad de vida de los vecinos. Antes convivíamos con tierra y polvo, lo que incluso generaba problemas respiratorios”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/I1SbS8M7hMA