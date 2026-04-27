Capacitación en el Parque Botánico Municipal al personal de la Municipalidad de San Antonio

27 abril, 2026

El equipo profesional del Parque Botánico Municipal recibió al equipo técnico de la Dirección de Turismo y Cultura de la Municipalidad de San Antonio, en el marco de las acciones que se desarrollan para la puesta en valor del “Sendero Interpretativo San Antonio Natural”.

Este trabajo se realiza de manera colaborativa entre los municipios que integran el Gran Jujuy para el fortalecimiento del desarrollo de propuestas conjuntas en la región, el intercambio de experiencias, contribuyendo al desarrollo de propuestas turísticas y educativas sostenibles en la región.

Esta capacitación tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos y capacidades del equipo invitado, tomando como referencia la experiencia del Parque Botánico en aspectos vinculados al diseño y planificación de los senderos interpretativos, el montaje y funcionamiento de la sala de interpretación, la señalética, la cartelería, las estrategias de educación ambiental y atención al visitante.

Durante el encuentro, se contó con la presentación de la Directora del Parque Botánico, Marcela Gaspar, junto al Ing. Agrónomo Ricardo Joaquín, quienes compartieron la experiencia de gestión, las líneas de trabajo y las propuestas en el área protegida ubicada en el barrio Los Perales.

Seguidamente se realizó un recorrido por la sala de interpretación y la galería, abordando los criterios de diseño expositivo y comunicación ambiental. La visita continuó en el taller, donde el equipo técnico del Parque explicó los procesos de elaboración de cartelería, las tareas de mantenimiento de los senderos y las acciones vinculadas a la recolección y separación de residuos para su reciclaje.

Para finalizar, se realizó un recorrido por los senderos del área protegida, analizando aspectos como la señalética, el diseño de los caminos, los espacios de descanso, los miradores, el equipamiento disponible y la identificación de árboles y arbustos, culminando en el mirador.