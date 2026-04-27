Celebrarán el Día Internacional del Jazz con una noche de lujo en el Cine Select

27 abril, 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en conjunto con Jazz Club Jujuy, invita a la familia a disfrutar de una velada para conmemorar el Día Internacional del Jazz, a través de un espectáculo de primer nivel que reunirá a destacados referentes del género y talentos locales. La cita será el día jueves 30 de abril a las 21 horas en el Cine Teatro Municipal Select (Alvear 665).

Desde la administración del Cine Select, se destacó que en el escenario brillarán dos figuras indiscutidas del jazz argentino: Oscar Giunta y Juan Cruz de Urquiza, reconocidos por su amplia trayectoria junto a grandes exponentes del género y su proyección internacional.

Los músicos mencionados, estarán acompañados por un seleccionado de músicos de excelencia como Leo Goldstein, Elisa Stella, Matías Saluzzi y Alomías Lizárraga.

La noche también contará con una presentación especial del Dúo Batallanos Marcos, ganadores del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, quienes aportarán una propuesta innovadora de fusión jazz-folk, combinando talento y raíces en un mismo escenario.

Como broche de oro, se sumarán grandes invitados; Ismael Jordá, Juanjo Díaz, Cristian Torres, Julio Rocha, Máximo Sánchez de Bustamante y Luis Escalera, quienes garantizarán una experiencia artística diversa y de alto nivel.

Finalmente, el evento cuenta con el acompañamiento de “El Arte de la Mezcla”, equipo técnico de Jazz Club Jujuy, que aportará calidad sonora a una noche que promete ser vibrante, emotiva y cargada de magia. Las entradas estarán disponibles en puerta.