Concluyó el Torneo Fundación de Jujuy con una masiva jornada de deporte infantil y recreación familiar

27 abril, 2026

Con una gran convocatoria de familias, concluyó el Torneo Fundación de Jujuy de fútbol infantil organizado por la Dirección General de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en el marco de un fin de semana colmado de actividades deportivas y recreativas en la ciudad. El cierre se vivió con entusiasmo en el Centro Deportivo N°1, donde más de 400 niños participaron de esta propuesta que promovió hábitos saludables y fortaleció el encuentro comunitario.

El subsecretario de Gobierno. Rodrigo Altea enfatizó el dinamismo del equipo de la Dirección General de Deportes y Recreación, señalando que “estas acciones, como el Torneo Fundación son fundaentales para que el disfrute familiar y el crecimiento de la ciudad vayan de la mano”. Además del torneo de fútbol infantil celebrado en el marco de las actividades por la Fundación de San Salvador de Jujuy, el funcionario destacó la presencia institucional en otros puntos estratégicos: “Estuvimos en Alto Comedero con una maratón acompañando el día de los Veteranos de Malvinas en Alto Comedero”.

Para Altea, el acompañamiento de los padres es un pilar clave en este tipo de políticas públicas: “A todos los padres nos gusta acompañar a nuestro hijo no solo en su crecimiento deportivo, sino en su divertimiento”, concluyó el subecretario, reafirmando el compromiso del municipio de seguir creando espacios donde el sol y el deporte sean los protagonistas de la vida social en Jujuy.

A su turno, el director general de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, explicó que, bajo los lineamientos del intendente “Chuli” Jorge, se buscó que los niños vivieran una experiencia formativa más allá del resultado, “fue un torneo bien completo donde los chicos vinieron a participar y divertirse”. Asimismo, subrayó la filosofía del encuentro, “hay ganadores y ganadores, nunca perdedores, porque acá todos ganan participando y, sobre todo, demostrando lo que practican durante la semana”.

Hiruela sostuvo que el Torneo Fundación no se limitó solo al ámbito municipal, sino que “fue un torneo abierto que contó con la participación de diversas escuelitas privadas”, y aseguró que, dado el éxito y la gran concurrencia, esta iniciativa “se va a repetir más adelante con el objetivo de seguir ampliando la participación de los niños jujeños”.

Brindando detalles sobre el Torneo Fundación, el profesor Gustavo Coronel, informó que la convocatoria superó las expectativas iniciales, “el abarcó las categorías de chicos de 6 a 13 años; cerca de 400 niños”. El instructor destacó la alegría de los participantes, el marco de público, y resumió el resultado de la jornada, “los chicos han venido y han disfrutado, y los padres como siempre acompañando, así que fue una muy linda mañana”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/v-CNmfrR6ls