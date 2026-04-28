El CEIJA municipal celebró 21 años promoviendo la terminalidad educativa y la inclusión social

28 abril, 2026

La comunidad educativa del Centro de Educación Integral para Jóvenes y Adultos (CEIJA) “Rene Ruffino Salamanca” en Alto Comedero, cumplió 21 años de trayectoria y como una herramienta fundamental que garantiza el acceso a la educación secundaria de personas adultas en la ciudad.

De la celebración, participó el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, quien comentó “desde los inicios en la gestión de Hugo Conde, el programa se proyectó como una oportunidad para quienes no pudieron finalizar sus estudios y hoy pueden concretarlo. Y a mas de dos décadas, ese objetivo no solo se mantiene vigente sino que se va fortaleciendo mediante un trabajo articulado con el Ministerio de Educación, ampliando su alcance y mejorando los servicios brindados”.

En ese orden, resaltó que “uno de los aspectos más destacados de este crecimiento es la incorporación de espacios o salitas de cuidado destinados a los hijos de los estudiantes, a través de los CDI donde se contiene a los niños mientras sus madres, padres asisten a clases, y de esta manera facilitar la continuidad educativa”.

Luego añadió Muro “el CEIJA forma parte de la Dirección General de Educación del municipio, bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano, y cuenta con el permanente acompañamiento del intendente Raúl Jorge, quien impulsa políticas públicas orientadas a la inclusión y el desarrollo integral de la comunidad”.

Por su parte, prosiguió la directora de la institución Noelia Chacana quien expresó la satisfacción por el acompañamiento constante de la Municipalidad en cada uno de los proyectos impulsados por la institución, siempre orientados a beneficiar a la comunidad, a los estudiantes y los vecinos de Alto Comedero”.

En ese sentido, remarcó que actualmente cuentan con una matrícula aproximada de 300 estudiantes y haber alcanzado un total de cien egresados, “lo que refleja el compromiso con la educación y la inclusión, abriendo las puertas para todos los vecinos de Alto Comedero”, afirmó.

En este sentido, destacó Chacana el balance altamente positivo en cuanto a la convocatoria y “la alegría de recibir cada día a nuevos estudiantes que eligen continuar sus estudios en ésta institución que brinda servicios esenciales como merienda y un jardín maternal, permitiendo que quienes tienen hijos puedan continuar sus estudios”.

Luego subrayó “el acceso de los alumnos permite a beneficios como la beca Progresar y el BEGU, herramientas que fortalecen la permanencia educativa y acompañan el desarrollo de los estudiantes”. Finalmente, aclaró que el sistema es cuatrimestral, por lo que las próximas inscripciones se abrirán el 2 de agosto y se extenderán hasta diciembre, invitando especialmente a los vecinos de Alto Comedero que no pudieron anotarse en esta 1ra. instancia a sumarse en la próxima convocatoria. Del festejo, participaron autoridades educativas de la Escuela Nro. 1 “Marina Vilte”, además de la directora de Políticas Publicas de Alto Comedero, Patricia Moya junto a la presencia de abanderados, docentes y alumnos.

Nota audiovisual: https://youtu.be/fM4dZliKcwA