El CIC Alberdi celebra el Día del Animal con servicios gratuitos y actividades para toda la familia

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a la comunidad a participar de una jornada especial en el marco de la Semana del Día del Animal, que se llevará a cabo el lunes 27 de abril, de 15 a 18 horas, en el CIC Alberdi.

La propuesta, organizada junto a la Dirección de Zoonosis, tiene como objetivo promover el cuidado responsable de las mascotas y generar un espacio de encuentro para las familias del barrio y zonas aledañas. Durante la jornada, se brindarán servicios gratuitos como vacunación antirrábica, desparasitación y castraciones, contribuyendo a la salud animal y la prevención de enfermedades.

Además, desde el CIC Alberdi se ofrecerán diversas actividades recreativas pensadas para los más pequeños y sus familias, entre ellas peluquería canina, una sala temática de dinosaurios y un inflable de Scooby-Doo, generando un ambiente de disfrute y concientización.

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de iniciativas que combinan servicios esenciales con propuestas lúdicas, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y el cuidado de los animales.

La actividad es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Humano, la Dirección de Descentralización y la Dirección de Zoonosis, quienes invitan a todos los vecinos a sumarse a esta celebración.