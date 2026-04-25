La Municipalidad lanza una capacitación abierta sobre consumos problemáticos

A partir del miércoles 6 de mayo y a lo largo de cuatro encuentros, se llevará a cabo una capacitación sobre prevención de consumos problemáticos, organizada por la Dirección de Salud Integral de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, destinada al público en general.

Las charlas-taller se llevarán a cabo en el salón de conferencias del Colegio de Ingenieros, ubicado en calle Belgrano N° 969, los días miércoles 6, 13, 20 y 27 de mayo, en el horario de 8.30 a 12.30. Estarán a cargo de profesionales del organismo oficial y especialistas invitados en la temática.

Desde el área de Salud Integral, dependiente de la Secretaría de Desarrollo, indicaron que la capacitación tiene como objetivo “proveer herramientas básicas para el abordaje de los consumos problemáticos, destinada al público en general”.