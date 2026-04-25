Comenzó la siembra otoño-invierno en el Parque Belgrano con amplia participación comunitaria

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Inclusión y Asistencia, dio inicio a una nueva etapa del programa “Sembrando Conciencia” con la siembra de temporada otoño-invierno en el Parque Belgrano, una propuesta que promueve la producción sustentable y la educación ambiental.

En este marco, la directora del área, Marisa García, destacó la participación de diversas instituciones educativas y sociales que se sumaron a la jornada. “Empezamos con la siembra de otoño-invierno junto a distintas instituciones del lugar, participantes del taller Sembrando Conciencia, el CDI Santa Rita con sus docentes, alumnos en pasantía de la Asociación Todos Juntos y escuelas de la zona. Para nosotros, que nos acompañen en esta actividad significa muchísimo”, expresó.

Asimismo, remarcó la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer la conciencia ambiental en la comunidad. “Buscamos generar un camino de concientización y enseñar cómo sembrar en espacios pequeños o reducidos, además de brindar la experiencia de trabajar en un entorno natural como el Parque Belgrano, que nos ofrece un espacio 100% sustentable”, señaló. La propuesta tendrá una duración aproximada de seis meses.

Por su parte, la ingeniera agrónoma María Eugenia Sosa, referente del programa, explicó los detalles técnicos de la siembra. “En esta etapa vamos a trabajar con semillas de temporada otoño-invierno, que requieren horas de frío para desarrollarse. Vamos a sembrar habas, arvejas, espinaca, y también hortalizas de hoja como lechuga, acelga, achicoria y rúcula. Además, incorporaremos zanahoria con una variedad específica para esta época”, indicó.

Sosa agregó que durante la jornada se brindaron conocimientos prácticos fundamentales para el desarrollo de una huerta. “Hoy enseñamos a diferenciar semillas grandes y pequeñas, la profundidad adecuada de siembra y el distanciamiento entre plantas, herramientas clave para lograr un buen crecimiento”, detalló.

De la actividad participaron la Escuela N° 455 de Alto Comedero, el CDI Santa Rita, el CDI Mary Ferrin y la Asociación Todos Juntos, consolidando un trabajo articulado entre el municipio y la comunidad en pos de una ciudad más sustentable y consciente.

Nota audiovisual: https://youtu.be/ot6VyYreBeg