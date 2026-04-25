Sadir participó en la inauguración del Complejo Cultural "Manka Fiesta" en La Quiaca

El gobernador remarcó la importancia de la obra pública y destacó la relevancia del flamante espacio para el desarrollo regional.

24 DE ABRIL DE 2026

Carlos Sadir participó en La Quiaca de la puesta en funcionamiento de “Manka Fiesta”, un espacio cultural, social, educativo y artístico destinado a todos los quiaqueños, con relevancia para la región.

El mandatario provincial expresó su satisfacción por participar en La Quiaca de momentos positivos como la inauguración de esta obra. Asimismo, recordó cómo el jefe comunal quiaqueño le presentó el proyecto en mayo de 2024 y valoró magnitud de la obra terminada, que superó sus expectativas iniciales.

Sadir felicitó a Dante Velázquez, intendente de la ciudad fronteriza, y a su equipo por la rápida construcción de la obra, realizada con mano de obra local, considerándola un "lujo" para La Quiaca, la provincia y toda su zona de influencia.

El gobernador destacó que la obra permitirá el desarrollo cultural e histórico de la región, promoviendo la cultura de Jujuy. Además, Sadir, en su alocución hizo defensa de la obra pública, destacando que es clave mantener el equilibrio fiscal con sentido social.

La importancia de la obra pública

Por último, el mandatario provincial planteó la necesidad de obras de infraestructura federales y recordó la falta de inversión en rutas nacionales, sosteniendo una demanda en favor de los jujeños.

Sadir agradeció la presencia de su par de La Rioja, Ricardo Quintela, la vicegobernadora de esa provincia, Teresita Madera, y su comitiva, como así también mencionó al exgobernador Eduardo Fellner, presente también en el acto.

Asistieron el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina; legisladores nacionales; autoridades provinciales, locales y de la Universidad Nacional de Jujuy.



