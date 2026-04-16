16 terremotos en tan solo 15 minutos despiertan a la provincia de Lugo

25/04/2026

La madrugada de este sábado, entre las 3:00 y las 3:15, el triángulo sísmico lucense de Triacastela, Baralla y Becerreá acumuló 16 sísmo de más de 2,5 grados en la escala de Richter.

No hubo incidentes, pero sí una provincia entera que se despertó con el suelo moviéndose bajo sus pies. No fue un terremoto, fueron 16 en apenas 15minutos.

La provincia de Lugo registró una cadena de seísmos que comenzó a las 3:00 del sábado 25 de abril, hora local UTC+2, y se prolongó hasta las 3:15.

Todos superaron los 2,5 grados en la escala Richter, según informó el Instituto Geográfico Nacional (IGN) al Centro de Emergencias 112 Galicia. El más fuerte llegó a las 3:12: 3,9 grados con epicentro en Triacastel

FUENTE : EURO NEWS