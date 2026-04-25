El microbioma intestinal puede predecir el riesgo de Párkinson años antes de los síntomas

Por Marta Iraola Iribarren Publicado 25/04/2026

Los científicos han descubierto que los patrones distintivos de las bacterias intestinales pueden identificar a las personas con riesgo de desarrollar la enfermedad de Párkinson años antes de que aparezcan los síntomas. Los microbios que viven en el intestino de una persona pueden señalar su riesgo de desarrollar la enfermedad de Párkinson antes de que aparezca ningún síntoma, según ha descubierto un nuevo estudio.

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Investigadores del University College de Londres (UCL) descubrieron que las personas que padecen la enfermedad, así como las que están genéticamente predispuestas a padecerla, presentan patrones distintivos de bacterias intestinales.

"En los últimos años, se ha producido un creciente reconocimiento de los vínculos entre la enfermedad de Párkinson, un trastorno cerebral, y la salud intestinal", dijo Anthony Schapira, investigador principal del estudio en la UCL.

Añadió que el estudio ha reforzado la evidencia existente y ha demostrado que los microbios intestinales pueden servir como una señal de alerta temprana del riesgo de Párkinson años antes de que comiencen los síntomas.

Los investigadores de la UCL, junto con el Instituto Nacional Francés de Investigación sobre Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, analizaron los datos clínicos y fecales de los participantes en el estudio en el Reino Unido e Italia.

El estudio incluyó a 271 personas con enfermedad de Párkinson, 43 portadores de la variante GBA1, una variante genética que puede aumentar el riesgo de enfermedad de Parkinson hasta 30 veces, que no tenían síntomas clínicos, y 150 participantes sanos de control.

FUENTE: EURO NEWS