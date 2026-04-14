El intendente acompañó el 64° aniversario del barrio San Francisco de Álava junto a vecinos y autoridades provinciales

14 abril, 2026

El barrio San Francisco de Álava celebró su 64° aniversario con un emotivo acto realizado en las instalaciones del Centro Vecinal, que contó con la presencia del intendente Raúl “Chuli” Jorge, el gobernador Carlos Sadir, funcionarios municipales y provinciales, e instituciones que acompañaron la jornada festiva junto a los vecinos.

Durante la celebración, el intendente Jorge brindó un mensaje en el que destacó el crecimiento sostenido del barrio a lo largo de más de seis décadas y el compromiso de sus habitantes. “Es una gran alegría poder compartir este nuevo aniversario con los vecinos de San Francisco de Álava, un barrio con una historia muy rica, que ha sabido crecer con esfuerzo, trabajo y un fuerte sentido de comunidad. Desde el municipio vamos a seguir acompañando con obras, servicios y proyectos que mejoren la calidad de vida de todos”, expresó.

Asimismo, remarcó la importancia del trabajo conjunto entre el Municipio y el Gobierno provincial para impulsar el desarrollo de este sector de la ciudad, consolidado hoy como un punto estratégico tanto en lo social como en lo comercial.

Por su parte, José Luis Ochoa, administrador del Centro de Acción Municipal (CAM) valoró el acompañamiento de las autoridades y el esfuerzo colectivo de los vecinos. “Es un orgullo representar a este barrio donde venimos trabajando en múltiples áreas, desde lo educativo y social hasta la seguridad. Todo esto se logra con el compromiso de los vecinos y el trabajo conjunto con el municipio”, señaló.