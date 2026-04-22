El Municipio se reunió con referentes vecinales de los sectores de Guerrero y Los Molinos

22 abril, 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Planificación y Ambiente, entabló un encuentro con las autoridades de los Centro Vecinales de la localidad de Guerrero y Los Molinos ,en las instalaciones de la Delegación de Villa Jardín de Reyes , con el objetivo de fijar políticas conjuntas en materia de emprendedurismo, acceso a capacitaciones y desarrollo productivo de la zona.

En este sentido, la secretaría de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, comentó la importancia de conocer y entablar políticas conjuntas en materia de emprendedurismo, “tuvimos una reunión con los centros vecinales de las localidades cercanas de Guerrero, Los Molinos en la Delegación de Villa Jardín de Reyes para implementar políticas con respecto a emprendedores conociendo la gran cantidad de artesanos con los que cuenta estos sectores”, a lo que afirmó, “es necesario potenciarlos también con una mirada hacia el turismo y como contribuir desde el municipio a través de diferentes capacitaciones”.

También, como parte de la reunión se fijaron nuevos lazos y canales de contacto para facilitar el acceso y la participación de los emprendedores del sector, “vamos a desarrollar directamente actividades directamente en la Delegación para evitar el traslado hacia el Club de Emprendedores o el faro del Saber donde se realizan las capacitaciones sobre modelos de negocio, formas de venta y la comunicación con la implementación de nuevas tecnologías”, indicó .

Finalmente, Díaz, destacó que la descentralización de los cursos y la accesibilidad de los mismos tienen la intención de impulsar el circuito emprendedor de la ciudad, “el desarrollo de las capacitaciones y la incorporación de estas nuevas prácticas favorecerán la estabilidad de los diferentes proyectos que se llevan a cabo desde el municipio”.