Formación. Invitan a empresas a fortalecer la Educación Técnica mediante el Crédito Fiscal

Esta iniciativa busca incentivar la inversión en equipamiento y formación para escuelas técnicas, agrotécnicas, centros de formación profesional e institutos de educación técnico superior no universitario.

13 DE ABRIL DE 2026

La Dirección de Educación Técnico Profesional (DETP), dependiente del Ministerio de Educación de Jujuy, convoca a las empresas y sectores productivos de la provincia a participar del programa de Crédito Fiscal 2026.

A través de esta herramienta gestionada por el INET, las empresas patrocinantes tienen la oportunidad de financiar proyectos educativos de alto impacto, obteniendo a cambio importantes beneficios impositivos y estratégicos.

Crédito fiscal: beneficios para las empresas patrocinantes

El programa permite transformar la inversión en educación en un activo para la propia empresa, destacando los siguientes puntos:

*Reintegro de la inversión: las empresas recuperan la totalidad de lo invertido mediante bonos electrónicos de crédito fiscal, utilizables para el pago de impuestos nacionales.

*Mejora del Flujo de Caja: al aplicar el crédito fiscal directamente a la cancelación de tributos, se optimizan los recursos financieros de la organización.

*Responsabilidad Social y Posicionamiento: la vinculación con el sistema educativo posiciona a la marca como referente del sector, facilitando el acceso de la comunidad a nuevas tecnologías y creando lazos con los futuros técnicos de la provincia.

Para mayor información y asesoramiento: las empresas e instituciones interesadas pueden contactar con la Dirección de Educación Técnico Profesional o dirigirse al link https://www.inet.edu.ar/index.php/credito- fiscal/preguntas-frecuentes-patrocinadores/.