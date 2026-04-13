Turismo Internacional . El workshop "Jujuy en Brasil" confirmó el interés del mercado brasileño por la oferta provincial

El secretario de Turismo, Diego Valdecantos, destacó el resultado del workshop: “La respuesta de los operadores confirma el interés del mercado brasileño por una propuesta que integra identidad cultural y calidad de servicios, lo que abre nuevas oportunidades para el desarrollo turístico”, afirmó.

Innovación y productos turísticos

El Tren Solar de la Quebrada fue uno de los puntos que generó mayor interés durante el encuentro. En ese marco, su Gerente de Operaciones, Sebastián Luna, presentó sus características técnicas y operativas, destacando su perfil innovador, su enfoque sustentable y su integración con el entorno como parte de una experiencia turística diferencial.

El encuentro permitió además avanzar en oportunidades concretas de comercialización, fortaleciendo la presencia de la oferta provincial en el mercado brasileño y consolidando su proyección en el turismo internacional.