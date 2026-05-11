Capacitación sobre Atención al Cliente en el Ámbito Turístico

11 mayo, 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante una capacitación sobre excelencia en la atención y manejo de quejas y reclamos, destinada a integrantes del sector público, privado y estudiantes de carreras vinculadas al turismo.

Sobre la iniciativa, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, explicó que la actividad forma parte de un convenio con la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica Argentina, con el objetivo de continuar fortaleciendo la capacitación de los actores del sector turístico y mejorar la calidad de atención a los visitantes.

“Tenemos en cuenta que San Salvador de Jujuy es un destino que está creciendo y, en este proceso, es fundamental mejorar la calidad en todo el sector mediante capacitaciones dirigidas a las personas que trabajan en hoteles, gastronomía, guías y agencias de viajes, quienes son los que tienen contacto directo con los visitantes”, señaló.

Asimismo, Córdoba destacó la amplia participación de agentes turísticos de los sectores público y privado, junto a estudiantes de carreras afines. “En estos momentos contamos con participantes de otras ciudades de la provincia, lo que habla muy bien de la convocatoria y del interés de las personas por capacitarse. Además, las disertantes son profesionales reconocidas del NOA que aportarán herramientas muy valiosas a los presentes”, expresó.

Por su parte, la directora de Turismo, Gabriela Canoniero, comentó que la capacitación cuenta con la presencia de dos profesionales provenientes de la ciudad de Salta, orientadas a fortalecer la mejora continua en la calidad de atención turística en toda la provincia.

“Tenemos más de 160 personas inscriptas vinculadas al sector turístico, entre ellas guías, personal de atención al cliente en restaurantes y hoteles, además de un importante grupo de estudiantes de distintas carreras relacionadas al turismo. La capacitación fue diseñada con una modalidad teórico-práctica, incluyendo talleres y simulaciones de distintas situaciones”, indicó.

Finalmente, la responsable de la capacitación, María Elena Perdigon Weber, agradeció a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y a la Cámara Gastronómica por la posibilidad de desarrollar esta propuesta formativa.

“Esta capacitación se denomina ‘Anfitriones de Magia’ y aborda temas como el manejo de situaciones difíciles, la manera en la que recibimos a los turistas, cómo mostrarles lo que ofrecemos y cómo sostener en el tiempo una atención de calidad. El objetivo es que los turistas vuelvan a elegirnos y se enamoren de Jujuy. Además, invitamos a sumarse a las próximas capacitaciones que se realizarán tanto en San Salvador como en el interior de la provincia”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/TkhefWVtJPE