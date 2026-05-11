El municipio recibió al atleta Ricardo Krakowiechi tras su travesía solidaria por el país

11 mayo, 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy recibió al atleta Ricardo Krakowiechi, quien arribó a la ciudad luego de recorrer gran parte del país corriendo desde Ushuaia hasta Jujuy, llevando un mensaje de concientización sobre el cuidado de la salud, la actividad física y la prevención de enfermedades.

Durante el encuentro, el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, destacó el esfuerzo y compromiso del deportista, resaltando el valor social de su iniciativa, “por suerte pudimos recibirlo, como siempre, hay una costumbre este municipio destacar generalmente a las personas de nuestra ciudad que marcan una línea, pero también de nuestro país, y se trata de persona retirada de gendarmería que salió a recorrer el país, a tratar de unificar todo lo que nos falta para generar empatía entre los habitantes de la del país, generando también concientización en materia de salud, ya que corre bajo la bandera de la actividad física, pero también para evitar enfermedades, para promocionar los controles de salud, y todas temáticas que siempre abordamos en el municipio”, expresó.

Por su parte, Ricardo Krakowiechi relató la experiencia vivida durante los casi ocho meses de travesía por distintos puntos de Argentina, “inicié esta travesía hace casi 8 meses, fue un esfuerzo muy grande que hice, que corrí primero en Misiones 40 días llevando la bandera rosa contra cáncer de mama. Y decidí hacer toda Argentina, llevando la bandera rosa (cáncer de mama), y la bandera argentina. Empecé en diciembre y decidí hacer toda la Argentina desde Ushuaia, fue un esfuerzo muy grande que hice, buscando llevar a la sociedad la idea de alimentación sana y prevención contra todo tipo de enfermedades”.

Asimismo, compartió las dificultades y desafíos que debió atravesar durante el recorrido, “intenté abandonar un par de veces, porque, de verdad, es mucho esfuerzo viajar, recorrer y estar siempre con la misma ropa, llevo casi 8 meses cargando el mismo bolso, y hay lugares en que no podía lavar y aun así seguía”.

Finalmente, Krakowiechi aseguró que continuará su camino llevando un mensaje de transformación personal y social, “gracias a Dios, ya estoy Jujuy, ya me iré para Corrientes, siempre con el objetivo de llevar algo a la sociedad, un cambio mental, espiritual y físico; la gente hoy está preocupada por cosas materiales, por viajar y cosas así, y no se preocupa por su salud”.

El atleta, además, comentó que uno de sus grandes sueños es poder crear en el futuro su propia fundación, desde donde continuar impulsando acciones solidarias y de concientización vinculadas a la salud y el bienestar integral.

Nota audiovisual: https://youtu.be/0xA_P_D-uu4