“Circulá tus libros”: realizarán jornada de canje gratuito de manuales y textos escolares

11 mayo, 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a la comunidad a participar de una nueva edición de “Circulá tus libros”, una propuesta solidaria destinada al intercambio gratuito de manuales, libros de texto y literatura escolar de nivel primario y secundario.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 13 de mayo, de 9 a 12 horas, en la Escuela N° 396 “Dr. Antonio Rocha Solorzano”, ubicada en Dr. Baldi esquina Olavarría, del barrio Cuyaya.

La iniciativa tiene como objetivo promover la reutilización de materiales educativos, fomentar el acceso a libros escolares y colaborar con las familias en el inicio del ciclo lectivo, generando además un espacio de encuentro e intercambio entre vecinos.

Desde la organización invitaron a los interesados a acercarse con libros en buen estado para intercambiar y darles una nueva oportunidad de uso.

Para mayor información, los vecinos pueden comunicarse al teléfono 3884210323.