Emotivo homenaje a enfermeras y enfermeros en su día internacional

12 mayo, 2026

En el marco del Día Internacional de la Enfermería, se realizó un acto de reconocimiento a las y los profesionales de la salud, destacando su vocación de servicio, el compromiso humano con los pacientes y la importancia de la labor que desempeñan diariamente. La fecha conmemora además el nacimiento de Florence Nightingale, considerada la primera enfermera profesional.

La ceremonia comenzó con la colocación de una ofrenda floral al pie del monumento en homenaje al personal de enfermería. Participaron el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro; la presidenta de la Asociación Civil de Enfermería, Isabel Nely Pérez; la rectora del Instituto “Miriam Gloss”, Viviana López; abanderados, delegaciones y funcionarios municipales.

Tras el acto, Gustavo Muro destacó la importancia de acompañar a “quienes eligieron una profesión basada en la vocación y la empatía, generando vínculos con los pacientes y humanizando la atención”.

Asimismo, el funcionario valoró el reconocimiento al exintendente ,Hugo Cid Conde, por el significado simbólico del espacio ubicado detrás del Hospital Pablo Soria. En ese marco, reafirmó el compromiso del municipio con la construcción de una comunidad saludable y subrayó que “las y los enfermeros no solo tratan enfermedades, sino que también cumplen un rol fundamental en la prevención y promoción de la salud”.

Durante la ceremonia, Isabel Nely Pérez expresó: “Celebramos el Día Internacional de la Enfermería, instituido por la OMS, coincidiendo con el natalicio de Florence Nightingale”. Además, recordó que desde hace 29 años “realizamos este homenaje en el monolito ubicado frente a los principales hospitales de la provincia”.

En ese sentido, destacó especialmente el acompañamiento que brindó en su momento el exintendente, Hugo Cid Conde, quien “cedió el espacio para emplazar el monumento pensando en que estuviera frente a los dos grandes hospitales: el Pablo Soria y el Hospital de Niños”. También adelantó que el próximo año, al cumplirse tres décadas del monolito, se llevará a cabo un homenaje especial en su memoria.

Pérez agradeció además el acompañamiento permanente hacia el sector de enfermería y felicitó a todas las enfermeras y enfermeros en su día “por acompañarnos en esta fecha tan significativa”.

Por su parte, Viviana López resaltó el orgullo que siente por su profesión y afirmó: “Si hay algo que ha coronado mi vida es esta profesión”, destacando el valor humano y social de la enfermería en el marco de la conmemoración.

Finalmente, remarcó que “este año estará marcado por el empoderamiento de la enfermería”, entendiendo este concepto como el crecimiento y la evolución que ha tenido la profesión a lo largo del tiempo. En ese sentido, señaló que en la provincia existe un importante número de licenciados en enfermería y sostuvo que una de las principales herramientas para fortalecer la profesión es la capacitación permanente.