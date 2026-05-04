Jujuy se convierte en sede del 5° Congreso Internacional de Mujeres Conductoras

El gobernador Carlos Sadir recibió en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno a la Asociación de Mujeres Taxistas de Jujuy, comisión organizadora del encuentro.

04 DE MAYO DE 2026

Con el firme objetivo de reducir la brecha de género en el sector del transporte, la provincia de Jujuy dará inicio este 5 de mayo al 5° Congreso Internacional de Mujeres Conductoras. El evento, que se extenderá hasta el 7 de mayo bajo el lema "Mujeres Conductoras, Construyendo la Igualdad", reunirá a más de 80 profesionales del volante provenientes de distintos puntos de Argentina y Bolivia.

En la antesala del inicio, el gobernador Carlos Sadir recibió en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno a la Asociación de Mujeres Taxistas de Jujuy, comisión organizadora del encuentro. Durante la reunión, el mandatario destacó la relevancia de los ejes temáticos y el valor estratégico de este cónclave para el empoderamiento femenino en un ámbito históricamente masculinizado.

Del encuentro oficial también participaron Victoria Luna Murillo, secretaria de Equidad y Promoción de Derechos, y Carlos Toconás, secretario de Desarrollo y Vinculación.

Hacia un transporte con perspectiva de género

El congreso, que tendrá como sede el Centro Cultural Éxodo Jujeño, se presenta como una plataforma crítica para la formulación de políticas inclusivas y la eliminación de barreras estructurales en la movilidad. El evento iniciará mañana a las 9 con el acto oficial de bienvenida.

Los ejes principales del evento incluyen:

Capacitación técnica: Formación especializada en seguridad vial y prevención de siniestros.

Fortalecimiento institucional: Creación de redes de apoyo y programas de mentoría interregionales.

Gestión financiera: Herramientas para la inversión y el manejo de capital en el sector.

Ejes temáticos y especialistas

El congreso contará con una nutrida agenda de ponencias técnicas y talleres prácticos a cargo de referentes regionales. La apertura académica estará centrada en la Comunicación para la Equidad, disertación liderada por Carmen Amador, quien abordará las habilidades comunicacionales desde una perspectiva de género.

La representación internacional estará encabezada por Julia Quispe Pérez, Ejecutiva Central de Mujeres Productivas de Bolivia, quien presentará su exitoso modelo de "Línea de Transporte Seguro". Por su parte, la gestión económica del sector será analizada por Carolina Am, proveniente de Salta, quien dictará un taller financiero sobre inversión y manejo eficiente del capital.

Finalmente, el programa técnico se completará con la participación de Luis Antonio Chuquimia, especialista en seguridad ciudadana, quien profundizará en estrategias de inserción laboral, y el perito experto en siniestros, Alejandro Marcelo, quien brindará una conferencia sobre técnicas avanzadas de conducción y prevención vial.

Integración y Turismo

Rocío Lorena Pérez, titular de la Asociación de Mujeres Taxistas de Jujuy, expresó su agradecimiento por el respaldo gubernamental, subrayando que el apoyo logístico permitirá a las participantes visitar la Quebrada de Humahuaca.

"Es una oportunidad para mostrar lo que Jujuy ofrece en materia de turismo y, al mismo tiempo, consolidar el trabajo que venimos haciendo para que las mujeres en roles de conductoras, maquinistas y directivas tengan el reconocimiento y la seguridad que merecen", concluyó Pérez.



