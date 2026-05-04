El Punto Digital Faro del Saber lanza nuevos cursos de formación tecnológica para todas las edades

4 mayo, 2026

El Punto Digital Faro del Saber, ubicado en el barrio Punta Diamante, anunció el inicio de una nueva propuesta de capacitaciones orientadas a fortalecer las habilidades digitales de la comunidad. La iniciativa incluye cursos innovadores destinados tanto a niños como a adultos, con el objetivo de promover el acceso al conocimiento y el uso responsable de la tecnología.

En este marco, el director de Gobernanza Digital, José Fernando Baca, destacó la incorporación de una novedosa actividad destinada a los más pequeños, “este sábado 9 de mayo arrancamos con los cursos de Impresión 3D para chicos de 8 años a 13 años, es una nueva actividad realmente interesante, a los chicos les encanta diseñar y hacer nuevas actividades. En este caso, le enseñamos la parte de diseño, de modelación, y después ellos van a la máquina y empiezan a imprimir y se llevan su producto a casa, a veces hacen llaveros o algunos juegos entonces ellos van trabajando para llevarse su su producto final”.

Asimismo, explicó las modalidades de inscripción disponibles para quienes deseen participar, “con respecto a las inscripciones se pueden acercar al Faro del Saber, si no pueden acceder a la página de Facebook del Punto Digital Faro del Saber, ahí están todos los requisitos, se ingresan los datos y listo, ya están inscritos, los esperamos este sábado a las 9 de la mañana”.

Por otro lado, Baca informó que se pondrá en marcha un curso de Seguridad Informática, pensado para brindar herramientas clave en el uso cotidiano de dispositivos y plataformas digitales, “arrancamos también el martes 19 de mayo, curso de Seguridad Informática, esto es más que nada para toda la protección de la gente, ya que hoy en día con la tecnología, realmente es complejo, hay que protegerse, entonces este curso le viene bien a todos para saber la seguridad, poner contraseñas lo más seguro posible, enseñamos todos los parámetros básicos para que tengan seguras sus cuentas. Se inscriben acá en el Faro del Saber o en la página de Punto Digital”.

En ese sentido, remarcó que esta capacitación está orientada principalmente a personas adultas, “es más que nada para mayores de 18 años, los esperamos en El Faro del Saber, estamos siempre activos, siempre hay nuevas actividades para para todo el público en general”.

Finalmente, desde la organización informaron que el mismo martes 19 también dará inicio el curso de Alfabetización Digital, ampliando así la oferta educativa y reafirmando el compromiso del espacio con la inclusión tecnológica y la formación continua de los vecinos.

Nota audiovisual: https://youtu.be/JwG7fPjKj70