MEDIACIÓN JUDICIAL: MÁS DEL 66% DE LOS CASOS FINALIZARON CON ACUERDO EN EL AÑO 2025

mayo 4, 2026

El Departamento de Mediación y Resolución Alternativa de Disputas del Poder Judicial, a cargo del Dr. Martín Jenefes, informó que durante el año 2025 dos de cada tres casos de mediación concluyeron con acuerdo, lo que representa más del 66% de resultados positivos y refleja la eficacia de este mecanismo como herramienta de resolución pacífica de conflictos.

De acuerdo al relevamiento estadístico remitido recientemente a Mesa General de Entradas, Estadísticas y Registros —en el marco de los requerimientos de la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires—, ingresaron un total de 1.160 casos de mediación durante el año 2025.

Del total de casos en los que se concretó al menos una audiencia con la participación de las partes, el 66,33% finalizó con acuerdo, evidenciando el alto nivel de efectividad del proceso. En tanto, el 33,5% concluyó sin acuerdo, contemplando tanto aquellos casos en los que no se logró consenso como aquellos en los que las partes desistieron del proceso, ya sea de manera expresa o tácita.

Desde el Departamento de Mediación se destacó que en numerosos casos las partes, tras participar en las instancias de diálogo que brinda la mediación, alcanzan acuerdos por fuera del ámbito formal, lo que no se encuentra contabilizado dentro de los resultados positivos registrados.

Asimismo, se aclaró que las estadísticas no incluyen aquellos procesos que no pudieron iniciarse por razones ajenas al organismo, tales como incomparecencia de las partes —dado el carácter voluntario del proceso—, desistimientos previos, falta de datos necesarios para la notificación o casos no mediables.

Por otra parte, existen 65 casos que continúan en trámite y que serán incorporados a las estadísticas una vez finalizados.

Avances en Mediación Judicial

En relación a la implementación de la Mediación Judicial, vigente desde julio de 2024 tras la sanción de la Ley N° 6353 y su reglamentación mediante Acordada N° 82/2024, durante el año 2025 se registraron 231 expedientes derivados por distintos juzgados.

En este ámbito, los resultados muestran un desempeño aún más favorable: el 72,66% de los casos concluyó con acuerdo, mientras que el 27,33% finalizó sin acuerdo. Además, 9 legajos continúan en proceso, y 72 casos no pudieron iniciarse por motivos externos, como la inasistencia de las partes, el desistimiento de la remisión por parte del tribunal o la imposibilidad de mediación según la materia del conflicto.

Estos resultados consolidan a la mediación como una herramienta clave para mejorar el acceso a justicia, reducir la litigiosidad y promover soluciones ágiles, consensuadas, económicas y efectivas para la ciudadanía.