Capacitaron sobre ayudas técnicas y estrategias para fortalecer la autonomía de las personas con discapacidad

30 junio, 2026 En el marco del ciclo de capacitaciones “Promotores para la Vida Independiente de las Personas con Discapacidad”, organizado por la Coordinación de Inclusión, la Dirección de Inclusión y Asistencia de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dictó el Módulo N.º 5, denominado “Ortesis, Recursos de Apoyo y Estrategias de Acompañamiento para la Autonomía”, con la participación del equipo de profesionales del Centro de Rehabilitación JURE, invitado especialmente para compartir su experiencia y conocimientos sobre la temática.

Al brindar detalles de la capacitación, la directora de Inclusión y Asistencia, Marisa García, explicó que, como responsable de la custodia y administración del Banco Municipal de Ayudas Técnicas del municipio, durante el encuentro se presentó el funcionamiento de este servicio y se destacó el rol fundamental que cumple para garantizar el acceso a recursos de apoyo destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Durante la jornada, los profesionales del Centro de Rehabilitación JURE abordaron la importancia de brindar apoyos personalizados, adaptados a las necesidades, capacidades y contexto de cada persona. Asimismo, hicieron hincapié en el control, seguimiento y acompañamiento profesional como aspectos esenciales para asegurar el uso adecuado de las ayudas técnicas y favorecer una mayor autonomía e independencia de sus usuarios.

En ese marco, también se destacó que el Banco Municipal de Ayudas Técnicas brinda una respuesta oportuna a las necesidades de la comunidad mediante el préstamo de elementos ortésicos y otros recursos de apoyo, siempre bajo prescripción médica.

Al respecto, García señaló: “Cada préstamo de una ayuda técnica cuenta con el respaldo de un profesional de la salud, garantizando un acceso responsable, seguro y acorde a las necesidades de cada usuario”.