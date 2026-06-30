El CEIJA municipal celebró el Día del Padre y destacó el acompañamiento a sus estudiantes

30 junio, 2026 En una velada especial, la comunidad educativa del Centro de Educación Integral para Jóvenes y Adultos (CEIJA) “Rene Ruffino Salamanca” en Alto Comedero compartió un homenaje a los padres que asisten a la institución. En la oportunidad, autoridades de la Secretaria de Desarrollo Humano resaltaron el avance del ciclo lectivo, el acompañamiento a los alumnos y la importancia de la terminalidad educativa para los jóvenes y adultos.

En ese marco, el titular de la secretaria mencionada, Gustavo Muro, visitó la institución luego de recorrer establecimientos educativos municipales, como la Escuela “Marina Vilte”, el Centro de Capacitación Municipal N°1“ continuando su paso por el CEIJA, donde destacó “el compromiso de la comunidad educativa y valoró el esfuerzo de los estudiantes adultos que deciden finalizar sus estudios secundarios, siendo que padres e hijos terminan juntos el secundario”.

También felicitó a la directora Noelia Chacana quien conduce la institución y remarcó “la importancia de fortalecer una comunidad saludable a través de la educación”. Finalmente, señaló que la Dirección de Políticas Públicas de Alto Comedero organizó la celebración del Día del Padre, que convocó tanto a los padres de la comunidad como a los estudiantes del CEIJA para compartir una jornada con música, juegos y actividades recreativas”.

Prosiguió la directora del establecimiento, Noelia Chacana que explicó, “la institución esperaba el ingreso de los alumnos, muchos de los cuales trabajan durante el día, para participar de una linda velada, ya que muchos de ellos son papás y merecen el reconocimiento”, expresó.

En cuanto al desarrollo del ciclo lectivo, Chacana resaltó, “un balance muy positivo del primer cuatrimestre, a pocos días de finalizar esta etapa, ya que el CEIJA cuenta con casi 100 egresados y continúa trabajando para que todos los estudiantes puedan completar su escolaridad”.

Asimismo, destacó, “el acompañamiento que reciben alumnos que presentan distintas dificultades personales, puesto que algunos son trabajadores y otros atraviesan problemáticas personales, entonces los profesores tutores realizan un seguimiento permanente para ayudarlos a rendir, aprobar los módulos para avanzar al segundo cuatrimestre”, afirmó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/fZSFjsyzzY8