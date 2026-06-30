Desarrollo Humano: convenio de cooperación con el Instituto de Educación Superior Nuevo Horizonte

La articulación entre el Estado y el ámbito académico permitirá ampliar las oportunidades de formación práctica de estudiantes en espacios vinculados a las políticas sociales.

30 DE JUNIO DE 2026

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy suscribió un Convenio Marco de Cooperación con el Instituto de Educación Superior Nuevo Horizonte, que tiene por objetivo fortalecer el trabajo conjunto en materia de formación, capacitación, investigación, extensión, asistencia técnica y prácticas profesionales supervisadas de las distintas carreras que tiene la institución. El acuerdo fue firmado por la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, y la rectora del Instituto de Educación Superior Nuevo Horizonte, Elizabeth Geovana Cayo Rocabado, quienes coincidieron en la importancia de consolidar espacios de articulación entre el Estado y las instituciones de educación superior para potenciar el desarrollo de políticas públicas con impacto en la comunidad. También estuvieron presentes en la firma del convenio la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte, y el secretario de Desarrollo Humano y Gestión Administrativa, Sergio Vidaurre. Promover acciones de cooperación e intercambio Al respecto, Russo Arriola señaló que el convenio establece un marco técnico, jurídico e institucional que permitirá promover acciones de cooperación e intercambio recíproco mediante programas, proyectos y propuestas pedagógicas vinculadas a las distintas carreras que dicta el Instituto, favoreciendo la formación académica y profesional de las y los estudiantes.

Por su parte, Cayo Rocabado agradeció la firma del convenio y destacó que este acuerdo consolida el trabajo conjunto entre ambas instituciones, generando nuevas oportunidades para la formación de las y los estudiantes. Asimismo, señaló que las prácticas profesionalizantes constituyen una instancia fundamental en la preparación de futuros profesionales, ya que articulan los contenidos teóricos con la experiencia en territorio, permitiéndoles conocer de cerca el funcionamiento de las políticas públicas.

Finalmente, la secretaria provincial de Niñez, Adolescencia y Familia señaló que este acuerdo permitirá que las y los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Niñez, Adolescencia y Familia desarrollen las prácticas profesionalizantes previstas en su plan de estudios en los distintos Dispositivos de Cuidado y Oficinas de Protección de Derechos de la Secretaría.

Iriarte destacó que estas experiencias en territorio, acompañadas y supervisadas por los equipos técnicos, fortalecerán su formación académica y profesional, favoreciendo la construcción de equipos capacitados y comprometidos con la promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.



