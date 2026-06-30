La Legislatura fortaleció la capacitación en materia ambiental con una jornada sobre la Ley Yolanda

30 de junio de 2026.- En el Salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy se llevó a cabo una jornada de capacitación sobre la Ley Nacional N.º 27.592, conocida como Ley Yolanda, destinada a profundizar la formación de funcionarios y trabajadores del Estado en materia de ambiente y desarrollo sostenible.

La actividad fue organizada por la Comisión de Ambiente de la Legislatura y contó con la participación del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia y del Ministerio Público de la Acusación. La capacitación estuvo encabezada por la presidenta de la Comisión de Ambiente, diputada Daniela Vélez, acompañada por el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez, y el secretario relator de la Secretaría Ambiental del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Javier De Bedia, quien tuvo a cargo la disertación.

Durante la apertura, la diputada Daniela Vélez destacó la importancia de que la Legislatura promueva este tipo de instancias de formación para quienes tienen la responsabilidad de elaborar políticas públicas. Señaló que la Ley Yolanda establece la capacitación obligatoria en materia ambiental para los tres poderes del Estado y subrayó el valor de dar el ejemplo desde la casa de todos los jujeños.

Asimismo, recordó que el cuerpo legislativo ya había desarrollado capacitaciones similares en años anteriores y remarcó la necesidad de continuar fortaleciendo la perspectiva ambiental en la labor parlamentaria. En ese sentido, sostuvo que legislar con conciencia ambiental y con perspectiva de protección del ambiente es el compromiso que deben asumir quienes tienen la responsabilidad de dictar las leyes.

La legisladora también destacó el trabajo que viene desarrollando el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático en materia de control y fiscalización, al resaltar la aplicación de multas a quienes arrojan residuos en espacios públicos y el acompañamiento a las medidas que lleva adelante el Juzgado Ambiental para proteger los recursos naturales.

Por su parte, el secretario relator del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Javier De Bedia, explicó que la capacitación forma parte de un trabajo articulado entre distintos organismos provinciales para promover una mayor conciencia ambiental. Detalló que la actividad se realiza en forma conjunta con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y que, dado que la Ley Yolanda establece una capacitación obligatoria para todos los estamentos del Estado, el Ministerio Público colabora no solo desde el ámbito judicial, sino también desde la prevención.

Durante su exposición, el funcionario recordó que la norma busca concientizar a todos los agentes públicos sobre la importancia de incorporar la perspectiva ambiental en cada decisión de gobierno. Aclaró que la Ley Yolanda no establece sanciones, sino que procura que todos comprendan qué se debe cuidar, y remarcó que hablar de ambiente es hablar de la casa común, del lugar donde se vive y del futuro de las próximas generaciones.

En tanto, el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez, valoró el desarrollo de la jornada y el compromiso demostrado por quienes participaron de la capacitación. Consideró que la disertación permitió concientizar tanto al personal de la Legislatura como a los legisladores sobre la importancia de cuidar la biodiversidad y la naturaleza, en tanto se trata de cuidar el futuro de las próximas generaciones.

El funcionario subrayó que la educación ambiental constituye una herramienta fundamental para generar cambios culturales y planteó la necesidad de que la sociedad tome verdadera conciencia de que el ambiente involucra a todos, ya que no cuidarlo significa no cuidarse a uno mismo.

Finalmente, Álvarez reafirmó la voluntad del Ministerio de continuar trabajando de manera articulada con la Legislatura. Agradeció a los participantes y consideró que cada capacitación representa una semilla para que más personas tomen conciencia y transmitan ese compromiso ambiental a toda la comunidad, al reiterar la disposición del Ministerio para seguir trabajando junto a la Comisión de Ambiente y la Legislatura.