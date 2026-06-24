El Municipio invita a recorrer una muestra histórica de camisetas de la Selección Argentina en homenaje a “Pancho” Rojas

23 junio, 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a la comunidad a participar de la muestra “Camisetas de Nuestra Selección”, una exposición que reunirá parte de la valiosa colección de Guillermo Páez y Liliana Rojas, yerno e hija de Francisco “Pancho” Rojas, histórico dirigente del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

La inauguración se realizará el próximo jueves 25 de junio, a las 19 horas, en el Centro Cultural Héctor Tizón, con entrada libre y gratuita. La propuesta se desarrollará en homenaje a “Pancho” Rojas y permitirá a los visitantes realizar un recorrido por la historia de la Selección Argentina de fútbol a través de emblemáticas camisetas que marcaron distintas épocas del deporte nacional.

Durante la presentación de la iniciativa, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó la importancia de compartir con la comunidad una colección que representa parte de la memoria deportiva y cultural del país, “quiero agradecer a la familia de ‘Pancho’ Rojas, un gran dirigente del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que continúa con el legado que él construyó. ‘Pancho’ reunió camisetas de la Selección Argentina desde la década del 30 y hoy su familia mantiene viva esa herencia. Es muy valioso que tengan la voluntad de compartir este patrimonio como testimonio para toda la ciudad de San Salvador de Jujuy y que hayan confiado en el municipio para hacerlo posible”, expresó el jefe comunal.

Asimismo, remarcó el valor histórico y simbólico de las prendas que integran la muestra, “acá hay una trayectoria, desde la última camiseta, la de las tres estrellas, pasando por la camiseta de la ‘Mano de Dios’, el gol de Maradona a los ingleses. Todas estas cuestiones son muy pintorescas, llegan mucho al corazón de los argentinos, y como esta disciplina da el ejemplo de que cuando nos unimos podemos ser un gran pueblo, así que vamos a tratar de trabajar rápidamente para que pueda estar a disposición de todo el pueblo de San Salvador de Jujuy”.

Por su parte, Guillermo Páez explicó que la colección es el resultado de décadas de dedicación y pasión por la historia del fútbol argentino, “hace muchísimos años venimos coleccionando una serie de camisetas de la Selección Argentina, y ahora tenemos la posibilidad de que eso llegue a toda la gente, así que agradecemos al intendente, que tuvo la amabilidad de atendernos y de brindarnos todo lo posible para hacer esto. Así que felices, yo feliz de la vida”, manifestó.

Además, precisó que “el museo cuenta más o menos con 80 camisetas, y la muestra va a ser de, más o menos, 40 o 50 camisetas”, anticipando una selección representativa de las piezas más destacadas de la colección.