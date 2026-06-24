Con el Rotary International, Sadir destacó las oportunidades de intercambio para jóvenes de la Puna

Durante el encuentro, se destacó el trabajo conjunto que permite brindar oportunidades de intercambio cultural, promoviendo la formación, la integración y el desarrollo personal.
24 DE JUNIO DE 2026
El gobernador Carlos Sadir recibió a representantes de Rotary International, de la Fundación CEDHA (Centro de Derechos Humanos y Ambiente) y a jóvenes participantes de programas de intercambio cultural que impulsan ambas instituciones.
Durante el encuentro, el mandatario destacó la importancia de este tipo de iniciativas que acercan oportunidades de formación y crecimiento a jóvenes de toda la provincia. “Compartimos un momento muy lindo con los chicos y chicas de distintos países que están viviendo y disfrutando de nuestra provincia”, expresó.
Asimismo, sostuvo que “escuchar todo lo lindo que tienen para decir de Jujuy y de su gente, como jujeño me llena de orgullo”, y felicitó especialmente a José Roberto León Barrios, de la comunidad de Puesto Sey, quien en los próximos días viajará a Brasil para participar del programa de intercambio. “Me alegra que estas oportunidades de viajar y conocer el mundo lleguen también a los chicos del interior y las vamos a seguir apoyando”, afirmó.