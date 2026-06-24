Puentes, servicios y espacios verdes. Obras provinciales cubren gran parte de Alto Comedero

Autoridades de Hacienda y de Infraestructura recorrieron un conjunto de obras sobre la franja oeste de Alto Comedero: puentes, espacios públicos y servicios.

24 DE JUNIO DE 2026

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, junto al secretario de Infraestructura, José Suárez, recorrieron las obras que el área de obras públicas despliega sobre la franja oeste de Alto Comedero, y destacaron la incidencia trascendental que las mismas tendrán en la vida cotidiana de miles de familias jujeñas.

El recorrido, que implicó también la constatación de avances, fue en las obras de los cuatro puentes-alcantarilla que sumarán seguridad y conectividad vehicular y peatonal entre los sectores 47 Hectáreas, 150 Hectáreas, Remanente 150 Hectáreas, Aires del Alto y Tupac Amaru, y en la obra de revalorización y reforma de la Plaza de Los Indios.

Asimismo, analizaron en el espacio la relación con otras obras que se despliegan en Alto Comedero desde el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), a cargo de Carlos Stanic.

Obras para seguridad, calidad de vida y trabajo

El ministro Cardozo valoró la inversión provincial, decidida por el gobernador Carlos Sadir, en obras que sumen a la calidad de la vida cotidiana de las familias jujeñas, como también al tejido social y al sostenimiento del empleo, y que expresó que “la presencia del Estado Provincial en el terreno no es un gesto protocolar sino un compromiso real con cada etapa de las obras, garantizando que los recursos públicos lleguen a destino con transparencia y eficiencia”.

Asimismo, el responsable de la cartera económica agregó: “recorrer personalmente cada espacio refleja la voluntad del Gobierno de Jujuy de estar presente donde se toman las decisiones que transforman la vida de la gente, acompañando de cerca cada avance y respondiendo en tiempo real a las necesidades que surgen en el proceso”.

Suárez, por su parte, informó al titular de la cartera de Hacienda y Finanzas sobre los avances de las obras de puentes alcantarillas, que ya cuentan con el encofrado y armado de las fundaciones. El secretario de Infraestructura compartió que “el trabajo es cotidiano, día a día avanza, y esperamos concretar la mayoría en los próximos tres meses”.