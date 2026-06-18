Shakira fue descubierta infraganti con un actor mexicano y se confirmó el romance

Shakira está en un gran momento a nivel profesional y personal: tras una serie de shows y su presentación en la inauguración del Mundial 2026 en México, la colombiana blanqueó a su novio.

Así informaron en Mediodía Noticias, donde Naza Di Serio y May Martorelli dieron detalles de la relación.

“Ella no buscaba el amor. Estaba enfocada en su carrera y sus hijos, pero llegó. Shakira fue vista con un actor mexicano muy conocido. Después de varias hipótesis, de si estaba o no con Alejandro Sanz, confirmó que está con este actor”, explicó Di Serio.

Se trata de Manuel García Rulfo, de 45 años y oriundo de Guadalajara, que protagonizó la serie de Netflix ‘El abogado del Lincoln’. El actor también trabajó en ‘Jurassic World: Renace’, ‘Escuadrón 6’, ‘Pedro Páramo’, entre otras.

“¡Yo lo conozco! Me encantó la serie que hizo. Él es divino, me gusta mucho esta pareja. Él es muy sexy”, intervino May Martorelli.

“Me encanta esta pareja y verla bien a ella. Fueron vistos saliendo de un hotel, en California. Hay incluso fotos de besos. Podemos afirmar que esta es Shakira y que está de novia”, sentenció Naza.





La teoría conspirativa que generó revuelo en redes sociales

Un TikTok hizo hincapié en la posibilidad de que Shakira haya usado una doble para la apertura del Mundial 2026 y el video se volvió viral.

“¿Notaste que la actuación de Shakira en el Mundial fue con una doble? Toda la presentación usó gafas y peluca, se dificultó reconocer sus rasgos faciales, hacía playback con movimientos desincronizados, el baile era menos fluído y el movimiento de cadera no era el de siempre”, señaló la usuaria en el video.

Sin embargo, despejó las dudas resolviendo todos los interrogantes: “Si bien la actitud general era completamente diferente a la de la Shakira de siempre, sí era ella”.





“Esto se explica más que nada con los cambios de ángulo, los cambios de cámara, la luz de pleno día y los cambios físicos propios de la edad”, cerró.

fuente/eltrece