Wanda Nara se mostró completamente desnuda antes del debut de Argentina en el Mundial 2026

A horas del primer partido de la Selección ante Argelia en Estados Unidos, la conductora volvió a encender Instagram con una imagen ultra sensual y una serie de postales de su intimidad.





Wanda Nara volvió a captar todas las miradas en las redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida . A pocas horas del esperado debut de la Selección en el Mundial 2026 contra Argelia, que se disputa en Estados Unidos, la conductora compartió una impactante selfie frente al espejo en la que se mostró completamente desnuda.



La imagen, que rápidamente se viralizó entre sus millones de seguidores, la mostró sentada frente a un gran espejo, cubriendo estratégicamente sus curvas mientras posa para la cámara de su celular. Fiel a su estilo provocador, acompañó la publicación con una breve frase: “Selfieshhhhh”.

Pero esa no fue la única postal que compartió. En la misma seguidilla de publicaciones, Wanda también abrió las puertas de su intimidad al mostrar distintos momentos de su día a día en su casa.

fuente:https://www.ciudad.com.ar/espectaculos/2026/06/16/wanda-nara-se-mostro-completamente-desnuda-antes-del-debut-de-argentina-en-el-mundial-2026/

Foto: Instagram (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Además de la foto al desnudo que revolucionó Instagram, la empresaria dejó ver parte de su rutina personal. Entre las imágenes que publicó aparecieron escenas relajadas de su hogar, registros de sus cuidados de belleza y también fragmentos de sus sesiones de entrenamiento.

Así, mientras la expectativa crece por el primer partido de Argentina, Wanda volvió a convertirse en tema de conversación en las redes gracias a una publicación que mezcló sensualidad, intimidad y su ya habitual conexión con sus seguidores.