Beccacece anunció su salida de la Selección de Ecuador tras la derrota contra México: “No pudimos cumplir con la hazaña”





Sebastián Beccacece dejó de ser el director técnico de la Selección de Ecuador después de la derrota 2-0 ante México en los 16avos de final del Mundial 2026.









El entrenador argentino confirmó su salida tras la eliminación de La Tri y explicó que su contrato terminaba cuando finalizara la participación del equipo en la Copa del Mundo.





La frase de Beccacece tras dejar la Selección de Ecuador





Una vez terminado el partido, los jugadores y el cuerpo técnico se reunieron en el campo de juego. Luego, en el vestuario, se dio una charla extensa en la que quedó sellado el final del ciclo.





“Nuestro contrato finalizó cuando terminaba el Mundial para Ecuador y hoy terminó. No pudimos cumplir con la hazaña de hacer el mejor Mundial de nuestra historia. Fue muy doloroso no conseguirlo con este grupo tan unido. No es lo que habíamos imaginado, me hubiese gustado seguir con un partido más. Los resultados son los que mandan, me toca despedirme de una familia hermosa”, dijo Beccacece en diálogo con DSports.





El DT argentino también hizo un balance de su etapa al frente del seleccionado ecuatoriano: “Nosotros dejamos un camino de dos años y medio de trabajar sin parar, mucha honestidad y transparencia. Con grandes resultados en las Eliminatorias, un Mundial increíble en fase de grupos. Hoy en el primer tiempo no estuvo a la altura, eso hace que nos tengamos que ir con amargura”.