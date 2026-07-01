Es una cornuda explosivas declaraciones de Cata Gorostidi: apunto contra Brian Sarmiento y le advirtió a Danelik de sus infidelidades.

Cuando parecía que la relación entre Brian Sarmiento y Danelik atravesaba su mejor momento, Catalina Gorostidi hizo explotar todo con una confesión inesperada

. La ex participante de Gran Hermano

aseguró públicamente que mantuvo un vínculo íntimo con el exfutbolista cuando, según ella, Danelik todavía estaba dentro de la casa más famosa del país.