Cabo Verde y la teoría del 1% que ilusiona a todo el archipiélago contra la Argentina: “Nos centramos en nuestras ambiciones”



Cabo Verde está revolucionada. No solo por la oportunidad de haber llegado a la fase de eliminación directa en su primera participación en una Copa del Mundo. En el vestuario, después del empate contra Arabia Saudita que lo clasificó en el segundo puesto del grupo H, llamó la atención el grito de jugadores y cuerpo técnico que recorrió las redes sociales y que, irónico, apuntó contras las probabilidades que le daban en la previa de este Mundial.





"Um por cento, um por cento", gritan un grupo de jugadores de los Tiburones Azules en el vestuario. La referencia está clara y lo logrado por los africanos ha sorprendido a todo el mundo fútbol.





"Las estadísticas son teorías. El fútbol -como han demostrado muchos resultados a lo largo de la historia- demuestra que lo que realmente cuenta es lo que ocurre dentro de las cuatro líneas", dijo el segundo entrenador Humberto Bettencourt en la concentración del equipo en Tampa.





La supercomputadora del Mundial 2026 le entrega un 10.76 de probabilidad de victoria contra un 89.24 para la Albiceleste. "Antes nos daban un 1%, y ahora un 4% ‌nos resulta irrelevante. Nos centramos mucho más ⁠en nuestras ambiciones, nuestras expectativas y, sobre todo, en el valor que define a este grupo de trabajo", aclaró Bettencourt.





Cabo Verde, la nación menos poblada que ​jamás haya llegado a la fase de eliminación directa de un Mundial aumentó su notoriedad y lo ubicó en el mapa. Este archipiélago está sobre el Atlántico, frente a las costas occidentales africanas, con Senegal como su vecino más cercano.





En octubre, cuando selló su clasificación con un 3-0 sobre Esuatini -que hasta hace poco se conocía como el reino de Swazilandia- hubo 15 mil tickets a la venta -a precios de entre 1 y 5 dólares- en el estadio Nacional en Praia, la capital del país que fue una colonia portuguesa. Ahora, sueña con el golpe más grande de su corta histórica futbolística para agigantar más la leyenda de sus futbolistas.







