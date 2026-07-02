

Ekaterina Ojeda quedó en el centro de la escena mediática luego de ser vinculada con Mauro Icardi y señalada como la posible causante de la separación entre el futbolista y la China Suárez, tras la aparición de supuestos chats entre ella y el delantero. Ekaterina Ojeda quedó en el centro de la escena mediática luego de ser vinculada con Mauro Icardi y señalada como la posible causante de la separación entre el futbolista y la China Suárez, tras la aparición de supuestos chats entre ella y el delantero.



La joven, que ya venía construyendo un perfil propio en redes sociales, ganó exposición en los últimos días a partir de las versiones que la ubican como una supuesta “tercera en discordia” en la relación entre Icardi y la actriz. En medio de ese revuelo, lejos de mantenerse al margen, decidió capitalizar la atención pública y avanzar con nuevas oportunidades laborales.



Ekaterina se dedica al mundo de la moda, la imagen y las redes sociales. Como influencer y modelo, suele compartir contenido vinculado a campañas fashion, producciones fotográficas, looks urbanos y propuestas beauty. Su estilo combina prendas sofisticadas, estética juvenil y una presencia muy cuidada frente a cámara.



En ese contexto, uno de los movimientos que más llamó la atención fue su acercamiento a Wanda Nara. La modelo firmó contrato con la agencia de representación de la empresaria, una decisión que no pasó inadvertida por el contexto mediático que la rodea.



Como parte de esa incorporación, Wanda le envió una caja con productos de su línea Wanda Cosmetics para que los mostrara en sus redes sociales. Ekaterina presentó la nueva colección de la marca, compuesta por productos beauty en tonos cálidos de temporada.



La publicación, que parecía una simple acción promocional, terminó generando repercusión por las frases que eligió para acompañar el reel: “Si la noche se pone intensa, por lo menos que el maquillaje siga intacto” y “Hay besos que te buscan… y otros que claramente se esquivan”.









Los comentarios despertaron distintas interpretaciones entre sus seguidores y alimentaron el revuelo alrededor de su nombre.





Más allá de la polémica, Ekaterina Ojeda comenzó a posicionarse como una figura vinculada al mundo de la moda. En los últimos días, participó de una colaboración con una reconocida marca de indumentaria y posó con looks de impronta urbana, ejecutiva y sofisticada.





En una de las producciones, lució un abrigo negro de paño con solapas anchas y botones metálicos, combinado con un suéter de lana gris topo con detalles brillantes, pantalón oscuro de corte holgado y anteojos de sol negros estilo aviador.

Luego, cambió de registro con un traje sastrero de dos piezas con estampa príncipe de Gales en tonos grises y azulados. El conjunto incluyó un saco oversize con hombreras marcadas, bolsillos con solapa y un único botón central, además de un pantalón de tiro alto y botamanga ancha.



Su beauty look acompañó la estética de las campañas: pelo rubio largo y ondulado, piel luminosa, rubor rosado, labios nude y pestañas tupidas.



En medio del crecimiento de su exposición, también aparecieron comentarios sobre su parecido con la China Suárez en su juventud, otro detalle que sumó ruido a la conversación pública.



