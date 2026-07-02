Revelaron detalles del motivo de pelea entre la China Suárez y Mauro Icardi: un like, casas separadas y distancia



C ada vez que llegan a la Argentina, Eugenia “China” Suárez y Mauro Icardi están bajo el radar de la prensa por la conocida pelea judicial y el escándalo mediático entre el jugador, la actriz y Wanda Nara. Sin embargo, el pasado jueves 18 de junio, con la aparición de Ekaterina Ojeda en el reconocido boliche de Buenos Aires, Tequila, la historia de amor entre Mauro y la China dio un inesperado giro de 180 grados y se transformó en un verdadero culebrón. En este marco, revelaron detalles del motivo de la pelea y la presunta crisis que estarían afrontando los tortolitos.

¿Crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi?

Luego de la aparición de Ekaterina Ojeda, la modelo de 22 años, quien fue vinculada con Mauro Icardi, el romance entre el delantero y la China Suárez entró en una verdadera turbulencia amorosa que derivó en su primera crisis de pareja. Al menos así lo informó ayer Yanina Latorre en sus historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram a través de sus ya históricas placas negras.

La periodista, quien encontró mediante este recurso narrativo visual una forma de contar el WandaGate, brindó detalles de cómo estarían puertas adentro la ex Casi Ángeles y su novio. “La China y Mauro en crisis. Ella abandonó la casa de los sueños hace cuatro días. Está con sus hijos y el perro en la casa de San Jorge”, comenzó diciendo dando inicio a un impensado spin-off de lo que fue el escándalo entre Wanda Nara y el padre de Francesca e Isabella.

Como era de esperarse y fiel a su impronta frontal, la conductora de Sálvese quien pueda -SQP- (América TV), reveló detalles de los motivos que los llevaron a distanciarse. “La China se calentó porque le encontró mensajes a Mauriño hablando con alguien de Eka (la Tequila girl). Ese ´alguien´ le dio el teléfono a Eka para que le hable a Mauro”, remarcó sin vueltas. Con esta afirmación cobra sentido los presuntos gritos y discusiones acaloradas que se habrían generado días atrás en la mansión de Nordelta y que habían sido alertada por los vecinos.

POSTEOS DE YANINA LATORRE SOBRE LA CRISIS DE MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ | INSTAGRAM

Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido: la intérprete no se habría llevado la ropa de la vivienda, lo que señalaría que quizás se trate de un enojo pasajero; sobre todo, porque el capitán del Galatasaray asiste a la casa de su novia, la emblemática casa quinta que adquirió cuando estaba en pareja con Benjamín Vicuña. “Mauro la visitó en San Jorge, pero ella no quiso volver. Está enojada”, lanzó.

POSTEOS DE YANINA LATORRE SOBRE LA CRISIS DE MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ | INSTAGRAM

Mauro Icardi, distanciado de la China Suárez: duermen en casas separadas

Toda la información brindada por Yanina Latorre ayer por la tarde-noche fue constatada con imágenes en la que se lo ve a Mauro Icardi sólo paseando con sus hijas Isabella y Francesca en un shopping de Nordelta. Una toma inusual si se tiene en cuenta que hace más de un año y medio que se lo ve al jugador en compañía de la China Suárez.

Por su parte, sigue sumando malas noticias. En las últimas horas, perdió la batalla judicial contra su exesposa y tuvo que abonar la totalidad de lo que debía de cuota alimentaria. Según el documento que difundió la expanelista de LAM (América TV) se trató de una suma cercana a los 400 mil dólares. Asimismo, al parecer, se cayeron las negociaciones con el Galatasaray debido a un supuesto malestar de la institución turca con las declaraciones de Wanda Nara, donde la empresaria hizo hincapié en el desacuerdo de Icardi de desembarcar en aquel país. “Me dicen que está muy deprimido”, garantizó, al mismo tiempo que añadió: “Ya el equipo tiene otro capitán”.

POSTEOS DE YANINA LATORRE SOBRE LA CRISIS DE MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ | INSTAGRAM

Este presunto daño en su imagen pública lo llevaría a exigirle una compensación económica a la madre de sus hijos: “Mauro le pide cien millones de pesos a Wanda por sus dichos sobre los turcos en SQP”. Finalmente, cómo si a este culebrón le faltaran condimentos, la mayor de las hermanas Nara le habría propuesto un acuerdo comercial a su ex. “La agencia de modelos e influencers de Wanda le ofrece trabajo a Mauro para ayudarlo con su imagen”, exclamó. Para rematar la historia, mostró un like de Icardi a una publicación de Ekaterina donde está promocionando los productos de cosméticas de la creadora de la marca; un giro inesperado que mantiene intrigados a toda una comunidad virtual.

EL LIKE DE MAURO ICARDI AL POSTEO DE EKATERINA OJEDA | INSTAGRAM

Mientras Mauro Icardi intenta mantenerse alejado del ojo mediático, la China Suárez reapareció en las redes sociales y llamó la atención al mostrarse sin el anillo de compromiso. Si bien algunos sostienen que se trata de una imagen tomada en 2025, cuando todavía no estaba comprometida con el delantero, lo cierto es que, en una era en la que cada gesto en redes sociales cobra un significado especial, esta publicación vale más que mil palabras y alimenta las versiones sobre la crisis que estaría atravesando la pareja.

fuente : Caras