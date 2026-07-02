Joven madre muere tras acudir al Hospital "Carlos Snopek" de Alto Comedero

Carlos Sebastián Espada: "Hubo un diagnóstico tardío, un tratamiento tardío y eso terminó costándole la vida a Yamila.

No descartamos solicitar un cambio en la calificación legal conforme avance la investigación” El abogado Carlos Sebastián Espada, representante legal de la familia de Yamila Cháves, brindó declaraciones luego de la movilización realizada frente a Casa de Gobierno, donde familiares y allegados volvieron a reclamar justicia por la joven madre fallecida tras acudir al Hospital "Carlos Snopek" de Alto Comedero con fuertes dolores abdominales. Durante la jornada, el letrado informó los avances de la investigación penal y sostuvo que las pruebas incorporadas hasta el momento fortalecen la hipótesis de la querella sobre las graves demoras registradas durante la atención médica. " Las novedades tienen que ver con que hace pocos días se llevó adelante la audiencia para hacer conocer la causa de imputación a estos dos médicos. Asimismo, ambos profesionales prestaron colaboración y de manera voluntaria entregaron sus teléfonos celulares para que se realicen las pericias correspondientes", explicó.

Espada remarcó que, desde la óptica de la querella, la secuencia de los hechos se encuentra claramente acreditada. " La causa está muy clara. La causa del fallecimiento de Yamila tiene que ver con un diagnóstico tardío. " El abogado recordó que la joven ingresó durante la mañana al Hospital Snopek con intensos dolores abdominales y que recién varias horas después se detectó el embarazo ectópico que estaba provocando una grave hemorragia interna.

" Yamila ingresó por la mañana con fuertes dolores de vientre y recién cerca de las cinco de la tarde detectan el embarazo. Posteriormente descubren el embarazo ectópico y la situación de riesgo, pero recién alrededor de las 19.20 ingresa al quirófano." Para Espada, esa demora resultó determinante. " Hubo un diagnóstico tardío, un tratamiento tardío y eso fue lo que terminó costándole la vida a Yamila. Esto ya se encuentra acreditado y por eso fueron imputados ambos médicos ." El representante legal también hizo referencia a las conclusiones preliminares de la autopsia. " La autopsia da cuenta de que la causa del fallecimiento tiene que ver con un shock hipovolémico provocado por una hemorragia interna ." Y añadió una frase que resume el eje de la acusación impulsada por la familia. " Dicho en términos sencillos, Yamila estuvo durante ocho o nueve horas desangrándose internamente y recién cuando ingresó al quirófano se advirtió la gravedad del cuadro .

" Respecto de las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud, Espada indicó que la familia no recibió ningún contacto oficial, aunque confirmó que existen actuaciones administrativas en marcha. " Con la familia no hubo comunicación por parte del Ministerio de Salud, pero sí hemos tomado conocimiento de que se dispuso una suspensión preventiva de los profesionales mientras avanzan las actuaciones administrativas .

" Consultado sobre la investigación penal, el abogado explicó que actualmente la imputación corresponde al delito de homicidio culposo, aunque no descartó que esa calificación pueda modificarse conforme avance la causa. " Hoy estamos hablando de un homicidio culposo. Sin embargo, no descartamos que, en virtud de las pruebas que podamos incorporar, solicitemos un cambio en la calificación legal. " Y concluyó: " Si entendemos que existen fundamentos para una acusación distinta, se la solicitaremos al fiscal y, llegado el momento procesal oportuno, la querella podrá formular una acusación autónoma."

La palabra de la familia Durante la movilización, la madre y la hermana de Yamila Cháves renovaron el pedido de justicia y expresaron el profundo dolor que atraviesa la familia desde el fallecimiento de la joven.

La hermana recordó especialmente la difícil situación que viven los dos hijos de Yamila, quienes quedaron al cuidado de sus familiares tras su muerte. " Con el tiempo se van a dar cuenta de que les falta su mamá. Ella era quien los amaba, los cuidaba y estaba siempre con ellos ", expresó. Además, reclamó responsabilidades institucionales y pidió que se adopten medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. " Hoy le tocó a mi hermana, mañana puede ser cualquier otra persona ", manifestó.

Contexto del caso

Yamila Cháves, una joven madre de dos niños, falleció a fines de marzo de 2026 luego de concurrir al Hospital "Carlos Snopek" de Alto Comedero por intensos dolores abdominales. Según la investigación judicial, ingresó alrededor de las 10:40 y el diagnóstico de embarazo ectópico recién fue realizado cerca de las 17:00. Posteriormente fue derivada a la maternidad y finalmente ingresó al quirófano alrededor de las 19:20, cuando ya presentaba una hemorragia interna masiva.

La autopsia determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico secundario a la hemorragia provocada por un embarazo ectópico. A raíz de los elementos reunidos durante la investigación, la Fiscalía imputó a dos médicos por el presunto delito de homicidio culposo. Paralelamente, el Ministerio de Salud dispuso la suspensión preventiva de los profesionales involucrados mientras avanzan las actuaciones administrativas.

La querella, encabezada por el abogado Carlos Sebastián Espada, sostiene que la investigación aún se encuentra en una etapa inicial y no descarta solicitar una calificación penal más grave si las pruebas que continúan incorporándose así lo justifican.







