"En mi gestión no hubiese permitido ningún aumento de sueldos a mis funcionarios" expresó Miriam Serrano Ex Ministra de Educación

En diálogo con la ex ministra de Educación de nuestra provincia Profesora Miriam Serrano le consultamos si ella hubiera otorgado el aumento a sus funcionarios , contundentemente nos manifestó :" no porque no corresponde y esa decisión, sería desconocer la realidad docente". -

" En mi gestión no hubiese permitido ningún aumento de sueldos a mis funcionarios", afirmó Serrano.