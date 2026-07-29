"En mi gestión no hubiese permitido ningún aumento de sueldos a mis funcionarios" expresó Miriam Serrano Ex Ministra de Educación

En diálogo con la ex ministra de Educación de nuestra provincia Profesora Miriam Serrano le consultamos si ella hubiera otorgado el aumento a sus funcionarios , contundentemente nos manifestó :"no porque no corresponde y esa decisión, sería desconocer la realidad docente". -"En mi gestión no hubiese permitido ningún aumento de sueldos a mis funcionarios", afirmó Serrano.
En el marco de la polémica por las denuncias de los gremios por el aumento a funcionarios de la cartera ministerial y luego de la defensa realizada por la ministra Prof. Daniela Tesseira del decreto 5096 FH, donde expresó que quiere que se le reconozca como ministra y docente, defendiendo su plus adicional de $2.000.000, que más el cargo de supervisora que tiene le dan un sueldo que superan los $7.000.000 millones. Este incremento a los funcionarios indigna a los docentes que tienen un sueldo inicial de $970.000 .
Consultada Serrano sobre el descontento que generó en los educadores la defensa realizada por la funcionaria del decreto que otorga adicionales e incrementos salariales a las altas jerarquías y funcionarios del Ministerio de Educación manifestó "Hacerlo hubiera sido desconocer la realidad del docente".Muchos educadores deben viajar a diario costeando pasajes que absorben gran parte de los ingresos además que deben recurrir a la venta de comida, ferias o emprendimientos informales para subsistir o retornar a los hogares de sus padres al no poder afrontar un alquiler según expresaron en el marco de los reclamos que vienen llevando a cabo los docentes de nuestra provincia.