La Municipalidad y la Cámara de Comercio Exterior fortalecen el trabajo conjunto para la 17ª edición de la ExpoJuy

De cara a una nueva edición de la ExpoJuy, el intendente Raúl “Chuli” Jorge mantuvo una reunión con representantes de la Cámara de Comercio Exterior para avanzar en la coordinación del trabajo conjunto que permitirá el desarrollo del evento, previsto del 9 al 12 de octubre. Durante el encuentro se destacó la articulación entre los sectores público y privado para garantizar el éxito de una de las exposiciones más importantes del norte argentino.

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, recibió a autoridades de la Cámara de Comercio Exterior para avanzar en la organización de la 17ª edición de la ExpoJuy, que se realizará del 9 al 12 de octubre. Durante el encuentro se abordaron aspectos vinculados a la logística, el ordenamiento de la ciudad y el trabajo coordinado entre el Municipio, el Gobierno de la Provincia y el sector privado para el desarrollo de la exposición.

Al referirse a la nueva edición de la muestra, el intendente Jorge destacó la continuidad y el crecimiento sostenido del evento a lo largo de los años. “Parece mentira, pero ya son 17 ediciones ininterrumpidas. A pesar de la pandemia y de todo lo que nos tocó vivir hace algunos años, la Cámara de Comercio Exterior siempre asumió esta responsabilidad”, expresó.

Asimismo, remarcó el trabajo conjunto que demanda la organización de la exposición. “El Gobierno de la Provincia, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y todos los actores privados trabajamos de manera articulada para esta actividad que se llevará a cabo del 9 al 12 de octubre y que significará una gran movilidad y una participación plena de la comunidad en un evento muy importante para la provincia de Jujuy”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que la ExpoJuy adquiere un valor estratégico en el actual contexto regional. “Están ocurriendo cosas muy importantes para la integración regional, con países vecinos y provincias vecinas. Todo esto nos tiene que encontrar unidos y trabajando juntos”, afirmó.

Jorge también resaltó el rol que cumple el Municipio en la organización del evento. “La Cámara desarrolla una gran tarea con muchos actores, pero todo lo que tiene que ver con la ciudad, el movimiento externo, el control de la periferia y los servicios públicos involucra directamente a la Municipalidad. Estamos trabajando activamente para que esta sea una de las grandes actividades del año”, indicó.

Finalmente, valoró el compromiso de la institución organizadora. “Estamos hablando de más de tres décadas de trabajo permanente de la Cámara de Comercio Exterior, con un enorme compromiso para consolidar este evento”, concluyó.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Comercio Exterior, Sebastián Mealla, destacó el acompañamiento institucional que recibe la organización de la ExpoJuy. “Estamos muy contentos con el nivel de respuesta y con el apoyo que tenemos de todos los sectores. Hay mucho para coordinar para que una exposición como esta pueda llevarse adelante y estamos muy entusiasmados con esta nueva edición”, expresó.

Asimismo, subrayó la importancia del trabajo conjunto con el Municipio. “Esta reunión con el intendente y todo su equipo es fundamental para nosotros, porque el ordenamiento, el apoyo logístico y la coordinación son claves. Siempre somos muy bien recibidos y eso no solo se nota en la preparación, sino también cuando la exposición está en marcha. Estamos muy agradecidos por ese acompañamiento”, manifestó.

Respecto de las propuestas que ofrecerá la ExpoJuy, Mealla explicó que la muestra busca reflejar el presente productivo, comercial e institucional de la provincia. “La ExpoJuy es un reflejo de lo que está pasando en Jujuy. Contará con la presencia de instituciones, empresas de servicios, comercios, industrias y firmas productivas. También buscamos la participación de empresas y gobiernos de otros países vinculados a los corredores bioceánico y el que conecta Bolivia con Perú”, señaló.

Finalmente, adelantó que esta edición incorporará un fuerte componente orientado a generar oportunidades comerciales. “Además de la actividad cultural y los espectáculos, estamos haciendo una apuesta importante para que no sea solamente una muestra, sino también un espacio donde se concreten negocios, con rondas de negocios y actividades de networking para las empresas y todos los participantes”, concluyó.

Acompañaron al intendente el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel; el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco; el secretario de Gobierno, Ezequiel Aldao Fascio; el procurador municipal, Pablo Rodríguez; la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz; y el director de Planeamiento Urbano, Marcos Santos.

Nota audiovisual: https://youtu.be/n4SHLQTKSjw