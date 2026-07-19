Espacios Verdes mantiene un operativo intensivo para atender los daños ocasionados por el viento

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa con un amplio operativo en distintos sectores de la ciudad para atender las consecuencias provocadas por los fuertes vientos registrados durante las últimas horas. Aunque las ráfagas disminuyeron en intensidad, la alerta meteorológica continúa vigente, por lo que se solicita a la comunidad mantener las medidas de prevención y evitar situaciones de riesgo.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos se dispuso un trabajo coordinado entre las direcciones de Espacios Verdes, Higiene Urbana, Servicios Eléctricos y otras áreas operativas, con el objetivo de despejar calles, retirar ramas y árboles caídos, liberar ciclovías y espacios públicos, y brindar asistencia a los vecinos afectados.

El director de Espacios Verdes, Juan Carlos Figueroa, explicó que el operativo comenzó desde las primeras horas del viernes y continúa de manera ininterrumpida. “Por disposición del secretario Guillermo Marenco conformamos un trabajo conjunto entre distintas áreas municipales. Contamos con equipos de corte y de recolección que trabajaron durante toda la jornada hasta que las condiciones de seguridad obligaron a suspender las tareas por la noche. Hoy retomamos las labores desde las 7 de la mañana”, señaló.

El funcionario destacó que, si bien este tipo de fenómenos suele registrarse durante esta época del año, la prolongación de las ráfagas fue uno de los principales factores que complicó las tareas. “No tuvimos una gran cantidad de árboles completamente caídos, pero sí numerosos desprendimientos de ramas de gran porte, que representan un importante riesgo para la circulación”, indicó.

Asimismo, remarcó que en varios sectores fue necesario trabajar de manera conjunta con personal de EJESA para garantizar la seguridad de los operarios antes de intervenir sobre árboles o ramas que habían afectado el tendido eléctrico. También valoró el acompañamiento de la Secretaría de Obras Públicas, que aportó maquinaria pesada para el retiro de troncos de gran tamaño. Figueroa también resaltó el acompañamiento permanente del intendente Raúl “Chuli” Jorge, quien se mantiene en contacto con los equipos de trabajo

Durante las últimas horas, las cuadrillas municipales realizaron intervenciones en numerosos puntos de la ciudad, entre ellos avenida Fascio y Lavalle, avenida Fascio al 800, calle 18 de Noviembre en barrio Almirante Brown, plaza Hipólito Yrigoyen de Ciudad de Nieva, Pasaje 21 de Cuyaya, avenida Santibáñez en el Parque San Martín, Santibáñez y Martín Fierro, avenida José Hernández, Sánchez de Bustamante, Yrigoyen y Comandante de la Corte, Vélez Sarsfield, Coronel Puch y Vespucio esquina Pina, en barrio San Pedrito, además de otros sectores donde continúan llegando requerimientos.

La Municipalidad recuerda que los equipos permanecen desplegados en distintos puntos de la ciudad atendiendo los llamados que se reciben y dando respuesta según el nivel de urgencia de cada situación.

Ante la continuidad de la alerta meteorológica, se recomienda a los vecinos evitar estacionar vehículos debajo de árboles de gran porte o añosos, no permanecer bajo ramas inestables y circular con precaución. En caso de detectar árboles o ramas caídas que representen un riesgo, pueden comunicarse con la línea 4382222, donde se recepcionan los pedidos para coordinar la intervención de las cuadrillas.