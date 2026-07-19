Sadir exigió a EJESA trabajar durante toda la noche y dar soluciones a los usuarios afectados

El gobernador solicitó el despliegue total de cuadrillas y un relevamiento de daños por bienes afectados ante el fuerte viento zonda.

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, se comunicó con los directivos de EJESA para exigir respuestas inmediatas ante los cortes de luz que se registran en distintos puntos de la provincia a causa del fuerte viento que afecta la provincia desde ayer.

"Sabemos que las condiciones climáticas complican el servicio, pero le pedí a la empresa que despliegue el 100% de sus cuadrillas y recursos para que trabajen durante toda esta noche y se pueda normalizar el suministro en todos los hogares lo antes posible, y que además refuercen la atención de reclamos", manifestó el gobernador.

En ese sentido, Sadir también solicitó que una vez normalizada la situación se realice un relevamiento de los daños y se brinden soluciones concretas a los usuarios damnificados, especialmente a quienes sufrieron pérdidas de bienes por la falta de luz.

El Gobierno de Jujuy continuará monitoreando la situación y trabajando a través del COE para garantizar servicios esenciales a todos los jujeños.